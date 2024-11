The Great Wall, diretto da Zhang Yimou

Lunedì 11 novembre, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda l’action fantasy del del 2016 dal titolo The Great Wall. Si tratta di una produzione USA/Cina diretta dal regista cinese Zhang Yimou, candidato tre volte ai premi Oscar per il miglior film straniero, con Ju Dou, Lanterne rosse e Hero.

Le musiche sono del compositore tedesco Ramin Djawadi. Nel cast spiccano i nomi di Matt Damon e Willem Dafoe e, tra gli altri, troviamo: Pedro Pascal (noto soprattutto per i ruoli interpretato nelle fortunate serie televisive Il Trono di Spade, Narcos e The Mandalorian), Jing Tian, Andy Lau, Eddy Peng, Luhan. Gli attori protagonisti (Damon e Pascal) sono tornati a lavorare insieme nella pellicola del 2024 Drive-Away Dolls.

La trama del film The Great Wall

In The Great Wall, William (Matt Damon) e Pedro (Pedro Pascal) sono a capo di un gruppo di mercenari europei che parte per la lontana Cina a caccia di polvere nera, polvere potentissima antenata di quella da sparo. Ancora prima di arrivare vengono attaccati da una bestia sconosciuta e spaventosa, i due perdono tutti i compagni ma riescono a mutilare l’animale tagliandogli un arto e a fuggire.

Davanti alla Grande Muraglia sono fatti prigionieri dai soldati imperiali cinesi e solo il possesso dell’arto della bestia li salva da morte sicura. A quella vista i cinesi capiscono che gli infernali bestioni sono molto vicini; infatti vengono subito attaccati da quelli che chiamano Taotie, vanno in difficoltà e sono costretti a liberare i due amici.

William e Pedro lottano coraggiosamente e contribuiscono alla vittoria, nello scontro uccidono tre Taotie. La Comandante Lin, all’inizio perplessa sulle capacità degli europei, si convince e, accogliendoli nell’esercito, spiega loro che le bestie attaccano il suo Paese ogni 60 anni. Nella riunione con altri ufficiali Lin capisce che il magnete che William e Pedro recano con loro ha un effetto sedativo sui mostri: pianifica quindi la cattura di un Taotie grazie alla collaborazione di William.

L’occasione si presenta quando le bestie compiono un secondo attacco: i due amici riescono quindi ad imprigionare un Taotie. Stavolta l’assalto era un diversivo, poiché mentre alcuni animali attaccavano le truppe, altri portavano a termine lo scavo di un tunnel che oltrepassa la Grande Muraglia. Le bestie sorpassano il Muro e dilagano verso la capitale; William e Pedro insieme alle truppe accorrono in difesa della città ma i Taotie sono già entrati seminando morte e distruzione.

L’unica speranza è eliminare la loro Regina, senza di lei i bestioni perdono aggressività. Tra mille difficoltà i mercenari riescono nell’intento, facendo esplodere accanto alla Regina il Taotie catturato in precedenza. A vittoria conseguita, l’Imperatore Cinese li libera a condizione di rinunciare alla polvere nera.