The Transporter Legacy, film su Italia 1 di Camille Delamarre

Venerdì 31 gennaio 2025, la programmazione televisiva di Italia 1, prevede la messa in onda, alle ore 21:20, dell’action comedy intitolata The Transporter Legacy. Questo progetto cinematografico è una co-produzione tra Belgio, Cina e Francia del 2015 ed è a tutti gli effetti un reboot della celebre serie cinematografica con protagonista Jason Statham.

Alla regia la cineasta di origini francesi Camille Delamarre, che in passato aveva già lavorato in un altro capitolo della saga, Transporter 3, curandone il montaggio. Anche in questa occasione la sceneggiatura ha la firma di Luc Besson, regista, sceneggiatore e produttore che ha raggiunto la fama internazionale grazie a capolavori come Nikita (1990) e Léon (1994).

A differenza degli altri capitoli, in questo nuovo lungometraggio il personaggio di Frank Martin ha il volto dell’attore inglese Ed Skrein, noto in particolare per la sua interpretazione del villain Ajax in Deadpool (2016). Nel ruolo di suo padre, invece, l’attore Ray Stevenson, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Punisher – Zona di guerra con il ruolo di Frank Castle. Nel cast DEL FILM The Transporter Legacy anche Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatjana Pajković e Yu Wenxia.

La trama del film The Transporter Legacy: la vendetta di un gruppo di donne vittime della mafia russa

The Transporter Legacy è ambientato in Francia e racconta le avventure del giovane e coraggioso agente delle forse speciali Frank Martin.

L’uomo ha deciso di voltare pagina e lavora come trasportatore di merci, legali o illegali, su commissione.

Un giorno, però, gli viene chiesto da una donna, tanto misteriosa quanto bella, di nome Anna di portare lei e le sue compagne a Monaco.

Nonostante il protagonista sia solito indagare sui suoi clienti, in questo caso decide di accettare l’offerta senza approfondire né l’identità della donna né quali siano le sue intenzioni arrivati in città.

Quella che, però, sembrava una semplice fuga dopo una rapina, in realtà si rivelerà una faccenda molto più complicata di quanto Frank avrebbe potuto immaginare e il protagonista si troverà suo malgrado coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui, alle prese con una gang di violenti criminali russi.

L’obiettivo di questo gruppo di donne, infatti, è ben presto chiaro: uccidere il boss della malavita russa Arkady Karasov. Quest’ultimo, infatti, ha raggiunto fama e potere trafficando esseri umani, obbligando le quattro donne ad entrare nel mondo della prostituzione quando erano ancora delle ragazzine. Tutto ciò che ora le donne desiderano è la vendetta. Frank non potrà fare altro che aiutarle poiché le sue clienti hanno rapito suo padre: riuscirà ad uscirne vivo anche questa volta?