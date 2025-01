Transporter 3, film su Italia 1 diretto da Olivier Megaton

Venerdì 24 gennaio 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film d’azione del 2008 Transporter 3. La pellicola è prodotta da Apipoulai Production, Current Entertainment, Europa Corp., Grive Productions, TF1 Films Productions ed è il terzo capitolo della saga che vede protagonista il corriere interpretato da Jason Statham.

La regia è di Olivier Megaton, che deve il suo successo alla collaborazione con Luc Besson, autore delle sceneggiature di questa saga action e di Taken. Gli ultimi film diretti da Megaton sono The Last Day of American Crime e Taken 3.

L’attore principale di Transporter 3 è ancora una volta Jason Statham. Prima di fare l’attore è stato un bravo tuffatore olimpionico e poi modello di un famoso brand. L’incontro con il regista Guy Ritchie è stato determinante: dopo l’esordio con Lock & Stock Pezzi Scatenati, la sua carriera decolla. Si cimenta anche alla regia e i suoi ultimi film diretti sono The Beekeeper e Fast X. Nel cast di Transporter 3 ci sono anche Natalya Rudakova, Robert Knepper, François Berléand e Jeroen Krabbé.

La trama del film Transporter 3: traffico di rifiuti tossici e un ostaggio da liberare

Transporter 3 continua a raccontare le vicende di Frank Martin che, dopo aver operato come militare nelle forze speciali, è diventato un corriere il cui contenuto dei pacchi che trasporta è segreto. Questa volta l’impresa che deve affrontare è molto ardua. Frank torna in Francia per portare a termine un lavoro che gli è stato assegnato da Johnson. L’uomo lo obbliga a portare a destinazione un carico di merce illegale e viene controllato a distanza dal suo committente attraverso un bracciale che esploderebbe qualora il conducente della macchina dovesse allontanarsi dalla sua postazione per oltre ventiquattro metri. Il corriere prende in custodia l’importante consegna e inizia il suo viaggio.

Mentre si sta recando verso la destinazione prefissata, si accorge che ciò che sta trasportando non è un oggetto ma un essere umano. La persona in ostaggio è Valentina, la figlia di un ricco ministro ucraino. La ragazza è usata come merce di scambio per ricattare suo padre e obbligarlo a firmare un accordo che concede l’autorizzazione a far entrare in porto imbarcazioni cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, ad attenderlo ci sono gli uomini di Johnson che prendono in custodia la ragazza e cercano di uccidere lui. Frank riesce a sfuggire all’agguato e si mette al sicuro. Quando gli uomini si allontanano, li insegue con l’intento di sgominare la banda e liberare Valentina.