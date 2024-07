Ti lascio perché ti amo troppo, Rai 3/ Trama e cast del film con Siani in onda oggi, domenica 14 luglio 2024

Ti lascio perché ti amo troppo, diretto da Francesco Ranieri Martinotti

Domenica 14 luglio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 14:30, la commedia sentimentale del 2006 dal titolo Ti lascio perché ti amo troppo. Il film è diretto da Francesco Ranieri Martinotti, vincitore di un David di Donatello come miglior regista esordiente nel 1994 con il film Abissinia e tra i primi cineasti italiani a partecipare, nello stesso anno, al Sundance Film Festival di Robert Redford.

È il comico napoletano Alessandro Siani il protagonista, qui al suo esordio come attore sul grande schermo. Verrà nuovamente diretto dallo stesso regista nel film La seconda volta non si scorda mai. Completano il cast del film Ti lascio perché ti amo troppo Maria Mazza, Nunzia Schiano e Francesco Albanese. Siani e Francesco Albanese hanno collaborato con il regista Francesco Ranieri Marinotti sia al soggetto sia alla sceneggiatura del film.

Ti lascio perché ti amo troppo, la trama del film su Rai 3: ritrovare l’amore dopo una grande delusione

Protagonista della storia del film Ti lascio perché ti amo troppo è un giovane napoletano, Mariano Niculi, di anni trenta. La sua è una vita normale, fatta di routine e piccole soddisfazioni. Dopo un lungo periodo di fidanzamento, la sua ragazza Daniela decide di punto in bianco di lasciarlo. Sono le parole che la ragazza gli ha detto a lasciarlo disorientato: “Ti lascio perché ti amo troppo”.

Mariano vorrebbe capire meglio e non si dà pace. I suoi amici cercano in tutti i modi di sostenerlo e provano anche a fargli conoscere altre ragazze ma Mariano non vuole dimenticare Daniela che è diventata il suo chiodo fisso. Un giorno a Napoli arriva una bella turista ragazza brasiliana, Ana Paula, e Mariano, per aiutare la giovane a trovare una sistemazione, finge di gestire un bed & breakfast e la porta a casa sua.

I due cominciano a frequentarsi ma Mariano respinge ogni tentativo di corteggiamento da parte di Ana Paula. Ad un certo punto il giovane decide di far conosce la brasiliana ai suoi amici di sempre, Lello e Isidoro. I due ragazzi pensano che Ana Paula stia approfittando di Mariano per avere il permesso di soggiorno e cercando di aprire gli occhi al loro amico. Ne scaturisce una lite tra Mariano e Ana Paula che, offesa, lascia la casa del giovane appena intuisce i suoi dubbi.

Mariano ci resta male e, pentito di aver dubitato di lei, tenta in tutti i modi di riavvicinarsi alla ragazza.

Presto Mariano scoprirà che Ana Paula viene da una famiglia molto ricca e che è rimasta a Napoli perché si è innamorata di lui. Ora che tutto è stato chiarito i due sono pronti per cominciare una bella storia d’amore. Finalmente Mariano dimentica la sua ex, ritrova la serenità e pensa al futuro.

