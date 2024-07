Ticketmaster, hackers rubano 680 milioni di dati utenti/ “Pagate il riscatto o pubblichiamo i codici”

Ticketmaster, una delle principali piattaforme online di vendita biglietti per concerti ed eventi in tutto il mondo, sotto attacco degli hackers. La scorsa settimana i criminali informatici che si fanno chiamare con il nome di ShinyHunters, avevano già annunciato di aver acquisito 680 milioni di dati tra codici a barre e informazioni personali di utenti. Tra questi, 166mila biglietti per l’ingresso al concerto di Taylor Swift, e molti altri artisti come Pink e Sting, ma anche ingressi alle partite NFL e gare di F1. La richiesta del gruppo è quella di un riscatto da 2 milioni di dollari, in caso contrario, come hanno fatto sapere tramite richiesta condivisa in rete: “Faremo trapelare tutti i dettagli“, con la pubblicazione dei codici che potrebbero essere usati per entrare agli eventi in programma.

Un totale da un valore di 30milioni di dollari. E come ha sottolineato il Corriere della Sera, c’è stata preoccupazione anche in Italia, visto che sono attesi proprio a Milano, due degli show dell’Eras Tour di Taylor Swift. Tuttavia l’agenzia ha già chiarito che non ci sono rischi per i fans italiani, mentre potrebbero esserci ripercussioni sulle date in Usa soprattutto quelle previste a Miami, Indianapolis e New Orleans.

Attacco hackers a Ticketmaster, rubati codici a barre di biglietti per un totale di 30milioni di dollari

Ticketmaster, importante sito di vendita biglietti eventi e concerti online, ha subito un ingresso illegale di hackers che hanno rubato dati di utenti e codici di biglietti per un totale complessivo che va oltre i 30milioni di dollari in valore. Gli utenti sono quindi in appresnione per il rischio che vengano pubblicati alcuni dei loro dati, oltre alla preoccupazione di ripercussioni e eventuali annullamenti di date e show già programmati e sold out. Agli iscritti che avevano effettuato ascquisti è stato offerto un servizio di monitoraggio chiamato Transunion, che protegge le identità e le credenziali di ingresso.

Tuttavia, la società ha avvertito di controllare qualsiasi attività che potrebbe sembrare sospetta. Per quanto riguarda invece un eventuale ingresso illecito, con i codici che i criminali hanno minacciato di pubblicare se non viene pagato il riscatto da 2 milioni di dollari, Ticketmaster ha rassicurato tutti annunciando: “La tecnologia SafeTix di Ticketmaster protegge i biglietti generando automaticamente un nuovo e univoco codice a barre ogni pochi secondi, in modo che non possa essere rubato o copiato”.











