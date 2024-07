TIM SUMMER HITS 2024, OGGI 7 LUGLIO/ Diretta streaming: Eiffel65 e Loredana Bertè con il nuovo singolo?

Sta per avere inizio il secondo appuntamento con le hit estive più in voga di quest’anno: la diretta della seconda puntata del concerto Tim Summer Hits 2024 si appresta ad essere un vero tripudio del pop tipico della bella stagione, condito ovviamente dalle voci inconfondibili degli artisti più seguiti del momento.

Oltre ai nomi citati in precedenza, sul palco di Piazza del Popolo saliranno diversi artisti che si sono messi in evidenza sul palco di Sanremo 2024. Da Alfa a Fiorella Mannoia, passando per Loredana Bertè e Fred De Palma. Grande attesa anche per il ritorno sul palco degli Eiffel65 che parteciparono alle kermesse come ospiti e che questa sera potrebbero fare un grande regalo al pubblico: ovvero cimentarsi nel nuovo singolo “Bestiale”, proprio con la Bertè. (agg. Valerio Beck)

Tim Summer Hits 2024, anticipazioni secondo appuntamento 7 luglio condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu

Questa sera, 7 luglio 2024, torna l’appuntamento con la musica live su Rai Uno con la seconda puntata del Tim Summer Hits 2024. Un vero e proprio festival estivo che porterà nelle case degli italiani il meglio della musica italiana e internazionale, direttamente dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma.

Dalle 21:25, Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia collaudata e apprezzata dal pubblico (che vorrebbe vederla anche al prossimo Festival di Sanremo), guideranno lo show con la loro energia e ironia, pronti a coinvolgere e divertire tutti gli spettatori. Sul palco del Tim Summer Hits si alterneranno alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano e internazionale, presentando tutti i singoli che aspirano a diventare i veri tormentoni di quest’estate 2024.

Tim Summer Hits 2024, cantanti e scaletta

Ma quale sarà la scaletta della seconda puntata del Tim Summer Hits 2024? Sul palco ritroveremo artisti come: Annalisa, Tony Effe, Gaia, Mahmood, Irama, Fiorella Mannoia, Michele Bravi, Tananai, Gianna Nannini e i Pooh. Oltre ai nomi citati, la scaletta della serata prevede anche l’arrivo sul palco di ospiti internazionali, che si esibiranno in duetti inediti e performance esclusive che renderanno il Tim Summer Hits 2024 un evento unico nel suo genere. Spettacolo e musica, dunque, si uniscono in una serata dedicata alla grande musica, ma anche agli aneddoti sugli artisti e ai retroscena dal backstage.

Il Tim Summer Hits 2024 è, dunque, un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di tutti i generi. Un vero e proprio festival estivo che porterà nelle case degli italiani il meglio della musica italiana e internazionale, con artisti di grande talento e canzoni che hanno fatto la storia e che continuano ad emozionare.

Come seguire il Tim Summer Hits 2024 in diretta streaming

La seconda puntata del Tim Summer Hits 2024 va in onda su Rai Uno, a partire dalle 21:25, ma può essere seguito anche in radio, attraverso Rai Radio 2, in contemporanea con la diretta televisiva. È inoltre possibile seguire l’evento estivo anche in streaming attraverso il sito RaiPlay, sia in diretta che on demand. Questo significa che è possibile guardare la puntata in qualsiasi momento, anche dopo la messa in onda in tv. È inoltre possibile scaricare gratuitamente l’app RaiPlay sul proprio smartphone, tablet o smart TV per seguire il Tim Summer Hits 2024 in streaming.

