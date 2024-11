Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuova discussione a Uomini e Donne

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si riaccende la discussione. Tutto è accaduto sul finale della puntata di Uomini e Donne del 25 novembre quando Gemma ammette di essere ancora infastidita dalle parole dette nei suoi confronti da Tina. “Non si può cambiare umore come un interruttore…Le parole rimangono…Non sono parole così…Sono molto pesanti…”, le parole di Gemma che poi spiega di aver deciso di restare in trasmissione perché sa che le parole di Tina non corrispondono a verità. “Quello che le dice non corrisponde alla mia vita…”, dice ancora la dama di Torino.

Stanca di discutere con Gemma e di essere considerata la causa delle sue delusioni sentimentali, Tina si accomoda tra il pubblico lasciando vuoto il posto dell’opinionista. “Io non voglio più prendere il mio posto Maria…Basta mi arrendo…Lei si mette sempre in mezzo…Non ce la faccio più…”, sbotta Tina.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: la pace è lontana a Uomini e Donne

Nella discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani interviene Gianni Sperti che fa notare alla dama come, invece di pensare alle parole di Tina, dovrebbe concentrarsi su Fabio e sulla scelta di quest’ultimo di non incontrare altre dame. “Ma Gemma stai ancora a pensare a Tina invece di pensare a Fabio? Lui ha rifiutato un’altra donna per te…”, dice Gianni.

Gemma, però, ammette di non riuscire a fare fina di niente e di essere davvero infastidita da ciò che le ha detto Tina. “Non ho un interruttore che cambio da un momento all’altro…Ci sono parole che rimangono…Parole gravi…”, ha concluso Gemma che, dopo aver pensato di andare via, ha deciso di restare per dimostrare la propria verità.

