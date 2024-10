Temptation Island 2024, Titty Scialò e single Edoardo Gullino: flirt in corso? La dedica: “Ragazzo fantastico”

Titty Scialò è stata incoronata dal web la regina di Temptation Island 2024 per il modo in cui ha asfaltato il suo fidanzato Antonio Maietta. La ragazza ha deciso di partecipare al reality per capire meglio se si potesse fidare del suo fidanzato temendo che la tradisse. Lui le aveva giurato amore eterno e fatto una proposta di matrimonio ma durante il percorso nel viaggio dei sentimenti si è avvicinato al single Saretta. Titty da parte sua ha trovato conforto nelle altre ragazze e molto vicino le è stato il single Edoardo Gullino.

Finito il reality e conclusa definitivamente la relazione con Antonio Maietta si è acceso il gossip su un presunto possibile flirt tra Titty Scialò ed Edoardo Gullino. Nelle scorse ore, infatti, la 24enne partenopea, rispondendo a degli ask su Instagram, si è lasciata andare ad un’inaspettata dedica al giovane: “Edo è un ragazzo fantastico…con un cuore enorme”. A sua volta il tentatore del reality di Canale 5 ha decisi di dirle pubblicamente: “Tu sei fantastica”. Ovviamente è troppo presto e non ci sono indizi certi per sostenere che tra Titty ed il single Edoardo stia nascendo qualcosa ma tra i due c’è sicuramente una bella amicizia. Durante Temptation il giovane le è stato molto vicino e le ha anche fatto una bellissima sorpresa. Nel frattempo oggi andrà in onda una puntata speciale di Uomini e Donne incentrata sul reality.

Titty Scialò dura contro Antonio Maietta dopo Temptation Island 2024: “Non gli auguro il dolore che mi ha fatto provare”

Sempre attraverso le sue IS, Titty Scialò di Temptation Island 2024 ha detto la sua sull’ex fidanzato Antonio Maietta: “Nonostante mi abbia fatto tanto male, gli auguro di stare sempre bene e di non provare mai il dolore che lui ha fatto provare a me.” e subito dopo ha aggiunto che la fine della sua relazione con Antonio non è stata indolore: “È davvero difficile, non avrei mai immaginato di dover ricominciare la mia vita senza di lui…ma il tempo guarirà ogni ferita. Il vostro sostegno è la mia forza.” Adesso Titty è pronta a voltare pagine e chissà che della sua nuova vita non faccia parte anche Edoardo Gullino.