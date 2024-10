Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti già in crisi al Grande Fratello 2024: i dubbi di lei

C’è di nuovo aria di crisi per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024. Ora che sembrava che i due avessero finalmente deciso di fare sul serio e tentare di essere una coppia, la dottoressa fa un passo indietro, titubante dei suoi sentimenti e di ciò che può accadere all’interno della Casa. Tommaso e Mariavittoria hanno avuto un forte avvicinamento in queste ore: i due si sono lasciati andare ad appassionate coccole sotto le lenzuola. Peccato che, poco dopo, lei abbia iniziato a manifestare nuovamente dubbi.

Ne ha inizialmente parlato con Luca Calvani, che le ha fatto notare: “Ti vedo poco sicura di quello che senti, ma quello che senti lo senti tu”, motivo per il quale la invita a non aver paura delle conseguenze delle sue azioni, perché se ha compreso di non provare sentimenti forti per Tommaso, è giusto che si tiri indietro. “Non voglio giocare”, ha allora ammesso lei, dichiarando che, pur provando un sentimento per il ragazzo, “Non fa per me”.

Mariavittoria Minghetti

Altro dubbio di Mariavittoria è il fatto che, legandosi troppo a Tommaso, la sua vita nella Casa del Grande Fratello 2024 sia soltanto in funzione di questa relazione: “Io voglio fare il mio percorso”, ha perciò detto durante una chiacchierata con le amiche Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. Ha quindi rivelato di avere dubbi anche sui sentimenti di Tommaso: “Penso di essere molto più coinvolta io rispetto a lui”. Il timore della dottoressa è che lui sia interessato ad una storia leggera e fisica, mentre lei è desiderosa di un rapporto serio. Fatto sta che la coppia, se può definirsi tale al momento, è già in profonda crisi.