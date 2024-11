Tommaso Franchi e Maica Benedicto si erano avvicinati molti al Grande Fratello ed è per questo che la redazione del reality ha deciso di mandarlo in Spagna per qualche giorno. Erano tutti convinti che tra i due sarebbe scattata la scintilla al Gran Hermano, le cose però sono andate decisamente in modo diverso. Il gieffino parlando con gli altri concorrenti spagnoli ha infatti detto che la gieffina gli piace come persona, ma non prova un sentimento nei suoi confronti. Quando lei lo ha scoperto è scoppiata in lacrime, c’è rimasta davvero male perché ne ha parlato con gli altri alle sue spalle, ha anche detto che a lei diceva altro.

Tommaso Franchi al Gran Hermano ha più volte ribadito che vuole approfondire la sua conoscenza con Maica Benedicto, però solo come amici, a detta sua infatti i sentimenti sono un’altra cosa. Eppure prima di ritrovarsi insieme nella casa più spiata della Spagna aveva lasciato intendere altro, diceva che sentiva la sua mancanza e che di sicuro si sarebbero rivisti. A causa del suo comportamento il gieffino è finito al centro di molte critiche e polemiche, sono in molti a pensare che stia giocando per ottenere visibilità.

Maica Benedicto si scaglia contro Tommaso Franchi al Gran Hermano, per lei è un ‘cucaracho’

Delusa e amareggiata a causa dell’atteggiamento del toscano Maica Benedicto è stata molto dura nei suoi confronti, durante uno sfogo lo ha etichettato come un ‘cucaracho’ con l’aspetto da bravo ragazzo. In spagnolo cucaracho significa scarafaggio. In puntata il conduttore parlando del loro rapporto ha detto che Tommaso Franchi ha gettato tutto nel fango perché non prova interesse per la gieffina. Ha poi aggiunto: “Sapremo come mai lui è passato dall’essere un principe a un cucaracho”. È stata anche mostrata una foto dell’indraulico in versione di principe che diventa poi uno scarafaggio.

Tommaso Franchi delude Maica al Gran Hermano/ "Hai detto a tutti che non ti piaccio, a me hai detto altro"

In collegamento con il conduttore Jorge Javier Vázquez al Gran Hermano Tommaso Franchi ha fatto chiarezza in merito a ciò che è accaduto con Maica Benedicto. Ha ribadito che a lui piace come persone, però il sentimento è altro. Il gieffino non sa se la gieffina prova un vero sentimento per lui, non sa nemmeno cosa accadrà fuori dalla casa. Ci ha tenuto però a precisare che non voleva mancarle di rispetto dicendo agli altri che la vede come un’amica. Il gieffino toscano ha poi spiegato che voleva dire certe cose alla Benedicto con tatto e voleva solo farsi aiutare dagli altri gieffini con lo spagnolo perché non parla bene la lingua.