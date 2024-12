Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: alti e bassi al Grande Fratello 2024

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si stanno unendo sempre di più ma il loro rapporto continua a vivere vari alti e bassi. La coppia del Grande Fratello 2024, pur senza etichette, è ormai una coppia a tutti gli effetti dormendo tutte le notti insieme e trascorrendo la maggior parte del tempo insieme. Mariavittoria che, tra i due, è sempre stata la parte più dubbiosa, negli scorsai giorni si è aperta sempre di più e, tramite una lettera scritta in occasione del Natale, si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore. Durante, poi, una conversazione con Lorenzo Spolverato, ha ammesso che si sta innamorando di Tommaso i cui atteggiamenti, però, sono spesso causa di scontri.,

Mariavittoria, in particolare, non ama il contatto fisico appena sveglia e, negli scorsi giorni, proprio un atteggiamento troppo caloroso di Tommaso, ha scatenato la lite tra i due con l’idraulico che non ha nascosto di esserci rimasto male. Tuttavia, è la gelosia il problema principale tra i due.

Tommaso Franchi e la gelosia per Mariavittoria Minghetti

Nonostante Mariavittoria Minghetti trascorra la maggior parte del tempo con lui o con Shaila Gatta con cui è nata una bella amicizia evitando di stare troppo tempo con Javier Martinez e Alfonso D’Apice, Tommaso Franchi non nasconde di essere geloso di Maria Vittoria. Negli scorsi giorni, di fronte ad una Mariavittoria che si è intrattenuta a parlare in piena notte arrivando in ritardo a letto, si è lasciato andare ad uno sfogo che ha scatenato la bufera sul web.

Tommaso, inoltre, ha attraversato un momento particolare quando sulla casa è volato un aereo con un messaggio che celebrava l’amicizia tra Mariavittoria e Javier. Nonostante qualche discussione, tuttavia, tra Tommaso e Mariavittoria è poi arrivata la pace. Sarà quella definitiva?