Tommaso Marini, le emozioni della finale di Ballanco con le stelle 2024 e l’annuncio per il suo futuro

La finale di Ballando con le stelle 2024 è per Tommaso Marini anche occasione di dediche importanti e riflessioni sulla propria vita e sui cambiamenti avvenuti durante questo percorso televisivo. “Mi dispiace che sia finito perché è stata davvero una bella esperienza, – ha esordito il campione di scherma – sia per il ballo che per le persone, è come se avessi trovato una nuova famiglia. Infatti mi sono anche tatuato una cosa che mi lega a ballando con le stelle.”

Tommaso Marini spiega che non solo grazie a Ballando è riuscito a comprendere cose di se stesso che non aveva capito prima, ma ha anche deciso di dare una svolta alla sua vita, intraprendendo una strada che finora non ha avuto il coraggio di percorrere. “Grazie a Ballando ho capito che posso aprirmi su più fronti, e ora inizierò a studiare recitazione. Questa passione io l’ho sempre avuta e mi è nata così come la scherma, con la differenza che io al tempo dovevo scegliere e io ho scelto la scherma. Ora ho la maturità tale da dedicarmi a tutte e due le cose, cercando di farle nel miglior modo possibile.” Per lui arrivano, in studio, anche i complimenti della giuria di Ballando con le stelle 2025 e un ottimo punteggio per il suo ultimo valzer con Sophia Berto.