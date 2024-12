Tommaso Marini e Sophia Berto sono tra le coppie di finalisti di Ballando con le Stelle 2024. Alla fine schermidore italiano è riuscito a vincere lo spareggio finale contro Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina conquistando così la finale di sabato 21 dicembre 2024. Durante la semifinale Tommaso Marini e Sophia Berto sono tornati sulla pista da ballo con uno Showdance sulle note di “The Greatest Show” senza però “sconvolgere la giuria”. La coppia, infatti, non ha convinto particolarmente i giurati a cominciare da Carolyn Smith: “allora la scelta è stata giusta a fare questo show, ma ho trovato tutte le cose abbastanza preciso, ma c’era quella cosa come se avesse timore, ma è stato molto bello lo stesso”.

Claudio e Concetta, chi sono i genitori di Federica Nargi/ Dediche d'amore social alla figlia: "Meravigliosa"

Ivan Zazzaroni precisa: “sono di livello alto, ma qui c’è un livello altissimo. Sono sfortunati per essere entrati in una gara in cui ci sono tre eccellenze pazzesche, ma lui sin dall’inizio è stato una figura importante per Ballando perchè ha catturato l’interesse dei giovani. Mi è piaciuto molto”.

Tommaso Marini e Sophia Berto, terzo posto della classifica obiettivo raggiungibile?

Lo showdance di Tommaso Marini e Sophia Berto nella semifinale di Ballando con le Stelle 2024 è stato apprezzato da Fabio Canino che durante l’esibizione ha notato qualcosa di nuovo: “ho trovato che stasera ci fosse qualcosa di nuovo: la precisione nei movimenti. Di solito hai il tuo stile che è molto più morbido e dolce, accenni i movimenti per scelta stilistica, ma stasera eri troppo più preciso forse per la preoccupazione che avevi”: Di parere contrario Selvaggia Lucarelli: “l’ho trovato meccanico, poco fluido e poco interessante. Non è stata una cosa da semifinale, mi sei piaciuto molto in altre puntate, questa è una versione sbiadita di te”, mentre Guillermo Mariotto ha apprezzato molto: “fanno un effetto scenico talmente favoloso che non ci capisco più niente. Quando volano non ci capisco più niente e lo trovo favolosamente scenici”.

Ilaria D'Amico, chi è la moglie di Gigi Buffon/ "Abbiamo accolto i nostri figli e amalgamato la famiglia"

Sui social solo commenti positivi per la coppia formata da Tommaso Marini e Sophia Berto che ha sempre incontrato il favore del popolo dei social. “Spettacolo che sa di magia e di bellezza pura!” – scrive un utente a cui fa eco il commento di un altro – “Forza popolo della notte votiamoooo” e “Mi piace! Vogliamo Tommaso in finale!!!”. Non solo c’è chi è pronto a scommettere che Tommaso ha un futuro nel mondo dello spettacolo. Sarà davvero così?