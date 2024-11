Tommaso Marini ha una fidanzata? La riservata vita privata dello schermidore

Dallo sport alla televisione, Tommaso Marini è diventato senza dubbio uno dei personaggi più celebri e chiacchierati del 2024. Prima le imprese sportive alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove lo scorso agosto ha vinto l’argento nella gara a squadre, poi la chiamata di Milly Carlucci e la partecipazione a Ballando con le stelle 2024 al fianco della maestra di danza Sophia Berto, in un’avventura televisiva per lui nuova ma che gli sta comunque regalando importanti soddisfazioni.

E, proprio nel corso del programma del sabato sera di Rai 1 in onda in queste settimane, lo schermidore si è spesso sbottonato parlando apertamente della sua vita privata. La curiosità del pubblico è spesso legata anche alla sfera sentimentale dei personaggi televisivi: che cosa sappiamo di Tommaso Marini? È fidanzato? Una domanda spesso ricorrente nelle ultime settimane e che il concorrente ha sempre cercato di non affrontare, mantenendo discrezione e riservatezza sulla parte più intima e personale della sua vita.

Tommaso Marini e l’amore: “Ho solo ricevuto delusioni, mai date però“

Ma, proprio durante un filmato andato in onda durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle 2024, Tommaso Marini ha deciso di sbottonarsi sulla vita privata, confidando di non essere fidanzato e di essere stato più volte ferito in passato: “Io dall’amore ho solo ricevuto delusioni, non le ho mai date però. Sono una persona che si affeziona molto facilmente e mi piace l’idea che qualcuno si affezioni a me“.

Poco restio a parlare di sé e del suo privato davanti alle telecamere, si è lasciato andare ad un flusso di pensieri e di riflessioni: “Io mi rendo conto di dare tanto alle persone, ma inevitabilmente io mi aspetto qualcosa dall’altra persona e questo non succede quasi mai“. Al momento, dunque, Tommaso Marini non è fidanzato ma vorrebbe tornare ad avere fiducia nell’amore dopo tante delusioni: “Io sono stato deluso tante volte, ho una scarsa considerazione delle persone, ma per paura di stare male, non perché mi sento chissà chi“.

