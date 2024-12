Oggi, lunedì 30 dicembre, ha finalmente debuttato la Total Audience per misurare il consumo televisivo in Italia. Fino al 9 febbraio questi dati verranno pubblicati separatamente rispetto a quelli “tradizionali” mentre, a partire da lunedì 10 febbraio, i dati Auditel diffusi seguiranno esclusivamente il nuovo standard, giusto in tempo per Sanremo 2025. Ma di cosa si tratta esattamente? La Total Audience rappresenta il nuovo standard Auditel per misurare il consumo televisivo in Italia, offrendo per la prima volta un dato complessivo sugli ascolti di un programma, includendo tutte le piattaforme, anche quelle digitali. In sostanza, il successo di un programma viene valutato considerando diversi elementi, andando oltre il classico share televisivo.

Il nuovo Standard Auditel di Total Audience amplia la misurazione degli ascolti aggiungendo quelli Live sui dispositivi “Small Screen” (PC, tablet e smartphone) e i dati relativi ai contenuti Video On Demand (VOD) disponibili su tutti gli schermi. A partire dal 30 dicembre, i dati Auditel considereranno non solo i risultati dei programmi trasmessi sui normali televisori, ma anche quelle registrate sugli schermi connessi a Internet, come PC, tablet, smartphone e Smart TV. Il nuovo standard Auditel Total Audience include, inoltre, gli ascolti sui dispositivi “Small Screen” e, entro il 2025, aggiungerà anche quelli delle anteprime via app, disponibili il giorno dopo la messa in onda televisiva.

Total audience, oggi 30 dicembre il debutto: cos’è e cosa cambia

L’introduzione della Total Audience segna un cambiamento radicale nel modo di valutare gli ascolti televisivi e il successo di un programma. Prendendo come esempio lo standard Auditel tradizionale, l’ultima edizione de La Talpa è stata considerata un flop, portando alla sua cancellazione anticipata. Tuttavia, con il nuovo sistema Total Audience, che include anche i dati digitali, il quadro cambia completamente: gli ascolti complessivi risultano notevolmente più alti. In questo scenario, La Talpa probabilmente non sarebbe stata cancellata, grazie al successo registrato su Mediaset Infinity.

Come sono cambiati gli ascolti con l’introduzione della Total Audience, ufficialmente avviata oggi, 30 dicembre? Secondo i primi dati relativi ai programmi trasmessi domenica 29 dicembre, riportati da Davide Maggio, i numeri mostrano un cambiamento da tenere d’occhio. Ad esempio, Affari Tuoi ha registrato 16 mila spettatori in più, mentre Paperissima Sprint ne ha guadagnati 4 mila. La Promessa ha conquistato 12 mila nuovi spettatori, lo stesso de L’Eredità. Anche la Messa della mattina ha visto 3 mila spettatori in più e, nel pomeriggio, Domenica In ha ottenuto un aumento di ben 7 mila spettatori.