Francesco Totti, vacanze ai Caraibi

Francesco Totti ha scelto i Caraibi per brindare al nuovo anno in compagnia delle persone più importanti della sua vita. L’ex calciatore, infatti, è partito con i figli Cristian, Chanel e Isabel con cui ha salutato il 2024 e accolto il 2025. Innamorato dei figli, l’ex capitano della Roma sta condividendo alcune immagini della sua vacanza all’insegna dell’amore. Abbronzato, sempre in perfetta forma, Totti si mostra insieme al primogenito Cristian che lo ricorda fisicamente e con il quale condivide la passione per il calcio.

Con le figlie Chanel e Isabel, invece, si trasforma in un vero e proprio principe azzurro con cui tira fuori la sua parte più dolce. Con loro, naturalmente, c’è anche la compagna Noemi Bocchi a cui ha fatto una dolcissima dedica d’amore utilizzando le parole di una canzone.

La dedica di Francesco Totti a Noemi Bocchi

Il profilo Instagram di Francesco Totti, nelle ultime ore, è ricco di dediche e d’amore. In una storia, l’ex calciatore ha pubblicato una foto di lui al centro con i figli più grandi al suo fianco e la piccola Isabel sulle spalle accompagnando il tutto dalla canzone “Grazie mille” degli 883. Per fare una dedica alla compagna Noemi Bocchi, invece, ha scelto una canzone di Eros Ramazzotti dal titolo “Sei tu”.

“Sei dentro il mio sangue tu, sei una ragione in più, travolgente come il vento che scuote il mare…“, è la frase scelta da Totti e che rappresenta un vero e proprio messaggio d’amore per la compagna con cui sta costruendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Il nuovo anno, dunque, per Totti è iniziato lontano dall’Italia ma con accanto alcune delle persone più importanti della sua vita, in primi i figli a cui, insieme ad Ilary Blasi, cerca di donare la serenità necessaria di cui hanno bisogno nonostante la fine del matrimonio.