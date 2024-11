Transformers – L’ultimo cavaliere: scopriamo cast e attori

Sabato 9 novembre andrà in onda in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.10, il film di fantascienza del 2017 dal titolo Transformers – L’ultimo cavaliere. La pellicola è diretta dal regista Michael Bay, noto per aver curato le riprese di grandi progetti cinematografici di successo, tra cui The Rock (1996), Pearl Harbor (2001) e i primi 5 capitoli della saga di Transformers.

Le musiche hanno invece la firma del compositore Steve Jablonsky, che aveva già collaborato con il regista in Armageddon – Giudizio finale (1998), Pearl Harbor (2001), The Island (2005) e nei primi 4 capitoli della saga di Transformers. Il protagonista è interpretato dall’attore Mark Wahlberg, che aveva già lavorato con Bay in Pain & Gain – Muscoli e denaro (2013) e Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014).

Nel cast tanti nomi celebri del mondo dello spettacolo, tra cui: Laura Haddock, Isabela Moner, Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Santiago Cabrera, Jerrod Carmichael e Stanley Tucci.

La trama del film Transformers – L’ultimo cavaliere: i buoni diventano villain

Transformers – L’ultimo Cavaliere riprende le vicende dei celebri giocattoli trasformabili prodotti da Hasbro in un modo completamente nuovo: questa volta saranno proprio gli eroi a diventare cattivi. Nei capitoli precedenti abbiamo visto come gli Autobot, sotto la guida del grande Optimus Prime, sono stati al fianco degli umani, proteggendo il nostro pianeta da innumerevoli pericoli.

Ma quali sono le origini di questo popolo alieno? La loro storia è stata nascosta fino a questo momento ma, finalmente, sta per venire alla luce. Sarà proprio Optimus Prime a diventare una nuova minaccia per l’umanità, dichiarando guerra alla Terra con l’aiuto degli altri Autobot. L’unica possibilità di salvezza è rappresentata da uno strano trio composto da: l’inventore Cade Yeager (Mark Wahlberg); un nobile inglese, Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins); un’insegnate di Oxford (Laura Haddock); infine l’Autobot Bumblebee, l’unico ad essere rimasto al fianco degli esseri umani.

