MINNEAPOLIS – Arriva Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, e Donald Trump incassa le “liberatorie” che Jack Smith gli passa, ringrazia e si toglie un peso dallo stomaco. Anzi, due.

Per il rieletto Presidente il tacchino avrà un sapore ancora più buono. Jack Smith, lo “Special Counsel”, il “super avvocato” chiamato ad investigare sul possibile coinvolgimento e ruolo di Donald Trump sia nei gravissimi eventi del 6 Gennaio 2021, sia sul traffico non chiaro di documenti classificati che Trump avrebbe conservato illegalmente presso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, infila un ambo secco, un tingolo libera tutti che non libererà proprio tutti, ma Donal Trump sì.

Detto in parole povere, nel giro di pochi minuti Mr. Smith, avanzando presso un giudice federale di Washington DC la richiesta di respingere questi due atti d’accusa, ha rimosso la doppia spada di Damocle che pendeva sul capo di Trump. Insomma Jack Smith dice al Giudice federale che non c’è più niente da investigare perché Trump con queste cose non c’entra. Trump non ha complottato, Trump non ha trattato illegalmente documenti classificati. Niente reati federali e quindi – almeno per ora – nessun rischio di impeachment.

Salterà fuori qualcos’altro? Visto il clima politico ed i personaggi in questione, probabilmente sì, ma per Thanksgiving Trump non si poteva augurare di meglio. Ora la domanda che sorge naturale dal fronte dei non schierati – cioè coloro che non appartengono per partito preso né alla schiera degli innocentisti né a quella dei colpevolisti – è: “Ma Trump è innocente perché è stato eletto Presidente o è stato eletto Presidente perché è innocente (e perseguitato)?”. Bella domanda…

Qui non si tratta di esprimere un giudizio morale sul neoeletto presidente. Non era questo il compito affidato allo Special Counsel Smith. Tutti ci auguriamo che nello svolgere le sue funzioni, dall’inizio delle indagini alla richiesta di archiviazione di oggi, Smith abbia fatto il suo dovere, guardando ai fatti.

C’è un lungo cammino che attende cittadini ed istituzioni nel tentativo di “riconquistarsi” a vicenda. Un cammino lungo, ma indispensabile.

Speriamo che quello di oggi sia un passo avanti e non indietro. Per tutti.

God Bless America!

