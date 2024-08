In Uk i reati sessuali e gli stupri sono aumentati di sei volte in 20 anni, arrivando a cifre da record. Dagli ultimi dati pubblicati, elaborati dal centro di ricerche statistiche Statista Research Department emergono numeri molto elevati, specialmente in precisi periodi durante i quali si sono verificati picchi di casi in particolare in Inghilterra e Galles ma anche Scozia e Irlanda del Nord sebbene in queste ultime due nazioni l’aumento non sia stato così significativo. L’andamento, che era stato stabile per circa dieci anni dal 2002/2003 al 2013, in base ai datti diffusi dalla Polizia ha subito una inversione di tendenza specialmente nel decennio successivo. Arrivando al massimo mai registrato di 69.973 reati nel 2022/2023.

Le statistiche riguardano le denunce non solo di stupri ma anche di aggressioni con tentata violenza sessuale, inserendo in particolare questo tipo di reati in un quadro segnato dall’incremento della criminalità generale in tutta la Gran Bretagna. Questo, come spiega il documento del centro statistico, è dovuto anche all’aumento delle persone che denunciano perchè c’è più informazione riguardo la tutela delle vittime rispetto al passato.

Allarme stupri e reati sessuali n Uk, statistiche mostrano aumento denunce di +600% in 20 anni

Aumentano gli stupri e i reati sessuali in Uk. L’allarme era stato lanciato da molte associazioni già nel 2021, anno nel quale sono stati registrati i picchi più significativi di reati. Proprio in quel periodo era stato pubblicato un rapporto con dati statistici che accusavano le istituzioni di non tutelare abbastanza le vittime e sminuire le donne che si recavano nei commissariati a denunciare, in quanto si sottolineava che in quasi il 65% dei casi sarebbero poi state ritirate le accuse, spesso su consiglio degli agenti a non portare avanti indagini approfondite.

Negli ultimi due anni il numero è leggermente sceso, passando da 69.973 infrazioni del 2022 a 67.928 nel biennio 2023/24. I casi però, come rivela il documento pubblicato dall’Istituto di ricerche statistiche restano significativamente più alti rispetto ai periodi storici precedenti. In particolare l’incremento è stato del 400% in 10 anni e del 600% in più in 20 anni. C’è poi anche un dato significativo, che riguarda l’aumento esponenziale delle denunce per molestie o contatti di tipo sessuale indesiderati, che sono cresciute a partire dal 2021 e continuate a salire dopo la pandemia, soprattutto tra minorenni con età media 16/17 anni.