Ultime notizie, triplo incidente sull’Etna: morti due escursionisti, tra i quali un 17enne

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile per i Vigili del fuoco siciliani costretti ad intervenire in tre differenti occasioni sulle pendici dell’Etna per altrettanti incidenti: nel primo è stato coinvolto un 17enne che è precipitato nel vuoto mentre percorreva un sentiero sterrato, morendo poco dopo il ricovero in ospedale; mentre il secondo – scattato quasi in contemporanea al primo, tanto che l’elicottero di Vigili del fuoco ha fatto appena in tempo ad atterrare alla base prima di ripartire – ha coinvolto un 60enne, anche lui scivolato durante un’escursione e (purtroppo) morto sul colpo; ed infine nel terzo incidente della giornata è rimasto coinvolto un 16enne scivolato sulla neve mentre scendeva con lo slittino: quest’ultimo è l’unico che si è salvato, entrato in ospedale in codice rosso attualmente non sembra essere in pericolo di vita.

Terremoto oggi a Pisa, magnitudo 2.6/ Ultime notizie INGV: violenta scossa da 3.3 in Albania

Ultime notizie sulla guerra a Gaza: ricomincia il rientro dei palestinesi

Dopo quella che è stata definita dallo stesso Bibi Netanyahu una “trattativa forte e determinata” è arrivata finalmente il via libera al rientro a Gaza di buona parte degli sfollati palestinesi costretti ad abbandonare la Strisce per via dei violenti attacchi – diretti contro Hamas – da parte del governo di Tel Aviv: proprio nella giornata di oggi l’enorme fiumana di persone che si erano ammassate lungo la strada costiera di Gaza hanno ripreso a dirigersi verso l’area a settentrionale della striscia; mentre dal conto loro i terroristi palestinesi hanno liberato altri tre ostaggi con la promessa di lasciarne liberi altrettanti il prossimo sabato nel caso in cui le operazioni di rientro del popolo venissero completate senza intoppi.

Olocausto e Shoah: qual è la differenza?/ Storia dello stermino 'scientifico' degli ebrei

Lukashenko ha vinto le elezioni in Bielorussia: ultime notizie

Nella tarda serata di ieri, mentre le operazioni di spoglio erano ancora in corso è stata confermata la vittoria di Alexander Lukashenko alle elezioni in Bielorussia del 2025: secondo le fonti locali il presidente uscente avrebbe ottenuto più dell’87% dei voti a fronte di circa l’80% di aventi diritto che si sono presentati alle urne, riottenendo per la settima volta consecutiva la guida del paese fino al 2030 in cui si terrà il prossimo turno elettorale. Nonostante le proteste da parte degli osservatori internazionali – tra i quali l’UE in primissima linea – la popolazione sembra aver accettato candidamente il risultato elettorale (dai più contestato come illecito) evitando il ripetersi dei tragici scontri ai quali abbiamo assistito nel 2020 e che misero in grave pericolo la presidenza di Lukashenko.

Giornata della memoria: cos'è e significato/ Perché si celebra oggi, lunedì 27 gennaio 2025

Ultime notizie: scontro USA-Colombia sul rimpatrio dei migranti

Ha destato la durissima reazione di Trump la decisione di ieri sera da parte del presidente della Colombia di non accettare l’atterraggio dei due voli militari con i quali il presidente USA intendeva rimpatriare parte dei migranti illegali individuati sul territorio statunitense: inizialmente il tycoon da poco subentrato alla Casa Bianca aveva minacciato violente e durissime ritorsioni contro il presidente colombiano Gustavo Petro tra l’aumento vertiginoso dei dazi e l’annullamento dei visti per diplomatici e politici; mentre dopo lo scontro social sembra che si siano mosse le alte sfere diplomatiche giungendo ad un accordo con il quale Bogotà ha accettato di accogliere senza alcun tipo di restrizione “tutti gli immigrati illegali (..) rimpatriati dagli USA, anche tramite aerei militari, senza limitazioni o ritardi”, con Trump che – di conseguenza – ha annullato le minacciate sanzioni.