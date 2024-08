Ultime notizie: le previsioni meteorologiche sull’Italia

Il caldo che sta tenendo sotto scacco il nostro paese non accenna a terminare ed il fine settimana tra fine agosto ed inizio settembre dovrebbe confermarlo ulteriormente: l’anticiclone Caronte – fanno sapere i meteorologi – proseguirà il suo stazionamento sul nostro bel paese anche nella prima settimana di settembre, provocando alte temperature anche durante le ore notturne. Si dovrà fare però attenzione per improvvisi temporali che potranno colpire varie zone italiane: secondo gli esperti l’anticiclone si espanderà anche negli stati del nord est dell’Europa e lambirà anche la Polonia e la Russia; mentre per noi l’alta temperatura del mare sarà uno dei fattori scatenanti dei temporali, specialmente sui rilievi degli appennini e anche in Calabria.

Un ragazzino di 13 anni muore nella piscina di un agriturismo: ultime notizie

A Padula – località in provincia di Salerno – ieri mattina si è verificata una vera e propria tragedia con la morte di un ragazzino di 13 anni, Vincenzo Fico, nella piscina di un agriturismo: le autorità hanno disposto che sul corpo della vittima sia effettuata l’autopsia per cercare di dare delle spiegazioni all’apparentemente inspiegabile decesso. Il ragazzino si trovava nell’agriturismo in compagnia di un gruppo di amici; mentre dopo il lancio dell’allarme sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ed i sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzo, purtroppo con scarsi risultati. Le cause della morte del 13enne sono ancora da chiarire ma le indagini da parte dei carabinieri sono già in corso e diversi testimoni presenti nell’agriturismo sono già stati ascoltati.

Ultime notizie: 26enne muore in un incidente stradale sull’autostrada A12

Un incidente mortale avvenuto nel tratto dell’autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna ha causato la morte di un uomo di 26 anni che al momento dell’arrivo dei soccorritori aveva in mano il telefono cellulare: non a caso, le indagini – avviate di prassi – stanno cercando di appurare se a causare l’incidente sia stata una distrazione dettata dal dispositivo, oppure se la vittima stesse cercando di chiedere aiuto. L’uomo era originario del Mali ed era alla guida di un furgone che ha investito un altro mezzo fermo al bordo della strada perché impiegato per dei lavori, ma – fortunatamente – senza nessuna persona a bordo.

Le ultime notizie dallo sport: i sorteggi della nuova Champions League

Si sono svolti oggi a Montecarlo, i sorteggi della Champions League con il nuovo format del girone unico: le 36 squadre iscritte sono state divise in quattro fasce ed ognuna – nella prima fase eliminatoria – sarà impegnata contro 8 formazioni appartenenti alle 4 fasce, 2 per ciascuna, con 4 gare in casa e 4 in trasferta. Le formazioni italiane che parteciperanno a questa prima fase sono cinque, l’Inter, il Milan, la Juventus, l’Atalanta ed il Bologna; mentre il sorteggio ha riservato ai campioni d’Italia due avversarie inglesi, Manchester City ed Arsenal, due tedesche, Bayer Leverkusen e Lipsia, i francesi del Monaco, i cechi dello Sparta Praga, gli svizzeri dello Young Boys e la Stella Rossa di Belgrado. Due avversari in comune per l’Atalanta di Gasperini – lo Young Boys e l’Arsenal – mentre tra gli altri spiccano il Barcellona e i campioni in carica del Real Madrid e una lista di avversari completata da Stoccarda, Celtic Glasgow, Sturm Graz e Shakhtar. Il Milan – nell’urna 1 – ha avuto in sorte sia il Liverpool che il Real Madrid, mentre gli altri avversari saranno Bruges, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava; così come la Juventus affronterà il Manchester City di Guardiola, il Lipsia, il Benfica, il Bruges, il PSV Eindhoven, il Lille, l’Aston Villa e lo Stoccarda. Per il Bologna – che torna dopo moltissimo tempo in Champions League – gli avversari saranno le inglesi Liverpool ed Aston Villa, il Borussia Dortmund, lo Shakhtar, il Benfica, lo Sporting e le due francesi Lille e Monaco. I calendari con le date delle partite saranno resi noti nella giornata di sabato.