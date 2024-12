Le ultime notizie le apriamo con la guerra in Israele e con il rapporto di Amnesty International, che ha parlato di genocidio in quel di Gaza. Secondo il rapporto della organizzazione non governativa umanitaria, ci sarebbero le prove di almeno tre dei cinque presupposti del genocidio. Ovviamente non ci sta Israele, con Tel Aviv che ha parlato di “bugie di fanatici”.

A complicare la situazione, anche le enormi carenze della popolazione locale, con l’Onu che ha fatto sapere che 75mila persone sarebbero senza acqua e senza cibo. Da segnalare anche le bombe sui civili in coda per il pane, così come segnalato da RaiNews, per una situazione tutt’altro che “normale” ma soprattutto umana.

Ultime notizie, omicidio-suicidio in provincia di Bologna

Due coniugi sono stati trovati morti sul divano di casa ad Altedo di Malalbergo, una località in provincia di Bologna. L’omicidio suicidio è avvenuto stamani e l’allarme ai soccorritori ed alle forze dell’ordine è stato dato dall’infermiera che da tempo si occupava della donna, la 64enne Marina Bassoli e che da giorni non riusciva a contattarle la paziente.

Gli accertamenti sono ancora in corso ma la situazione che si è presentata davanti agli occhi dell’infermiera lascia poco spazio ai dubbi dato che la donna presentava delle ferite da arma da fuoco, così come il marito, il 71enne Luciano Baraldi che aveva accanto a se la pistola con la quale si è ucciso.

Ultime notizie, ucciso a New York il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson

Omicidio a colpi di pistola a New York davanti all’hotel Hilton. La persona uccisa è Brian Thompson, il ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare. L’omicidio è avvenuto mentre, dentro l’albergo era in corso una riunione degli investitori e a sparare è stato un uomo che aveva il volto coperto. I motivi dell’omicidio non sono ancora stati chiariti e nelle strade di Manhattan è iniziata la caccia all’omicida da parte della polizia.

Alcuni testimoni hanno descritto il killer come un uomo magro, vestito di nero e di altezza approssimativamente un metro e ottanta. La polizia sta anche visionando le riprese delle telecamere per cercare di identificare il killer. Brian Thompson non abitava all’Hilton ma vi si stava recando per la riunione degli investitori ed il suo assassino lo attendeva davanti all’ingresso.

Ultime notizie, la situazione in Corea del Sud

Ancora momenti di grande confusione in Corea del Sud. Dopo la proclamazione, avvenuta ieri, della legge marziale da parte del Presidente, ed il successivo ritiro dopo la risposta negativa di tutto il parlamento, comprese le forze della maggioranza, c’è stata la proclamazione di uno sciopero ad oltranza da parte dei sindacati e il capo dello staff del Presidente oltre a 10 segretari di vari dipartimenti si sono dimessi.

Molti manifestanti si sono diretti verso il palazzo presidenziale e nei prossimi giorni, forse il 6 o il 7 dicembre, ci potrebbe essere la votazione sull’impeachment. Intanto da parte della Cina non ci sono state prese di posizione e le vicende di Seul sono state commentate come affari interni della Corea del Sud.

Ultime notizie, arriva IT Wallet

E’ disponibile da ieri per tutti, 4 dicembre 2024, il portafoglio digitale italiano, conosciuto con il nome di IT Wallet. Accessibile tramite l’applicazione IO permetterà di caricare i primi tre documenti di identità, leggasi la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Di fatto chiunque caricherà i tre documenti sul telefono potrà da ora in avanti guidare la propria auto solo avendo con se lo smartphone visto che in caso di controllo si potrà appunto esibire il documento tramite il proprio dispositivo elettronico.

Per caricare i documenti è molto semplice, visto che bisognerà prima di tutto scaricare l’applicazione Io dopo di che bisognerà loggarsi la prima volta con Spid o Cie e quindi andare nella sezione dedicata e appunto caricare tramite i vari numeri i documenti richiesti. Al momento il portafoglio digitale italiano è utilizzabile solo “fisicamente”, ad esempio in farmacia, alla richiesta della patente o in altri ambiti appunto “in presenza”, mentre non lo si può utilizzare online o alle macchine automatiche. Entro il 2025 si punta ad estendere l’utilizzo a circa 44,5 milioni di italiani.

Ultime notizie, sgominato gruppo di neo nazisti

Nella giornata di ieri 12 persone sono state arrestate in tutta Italia a seguito di una operazione della polizia contro un gruppo neonazista e suprematista denominato “Werwolf Division”. Nei confronti degli arrestate, le accuse sono quelle di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco.

Ad emettere la misura cautelare è stato il Gp di Bologna sulla richiesta della Procura e nell’indagine sono state eseguite anche 13 perquisizioni ai domicili di altrettante persone. Il nome Werwolf Division deriva dai “lupi” della divisione nazista di Himmler per fermare l’avanzata dei sovietici, e il gruppo era stato già attenzionato a maggio del 2023 in quel di Napoli, con una indagine che aveva riguardato 8 persone.

Ultime notizie, Matteo Renzi fra i parlamentari più ricchi

Il leader di Italia Viva, l’ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, è fra i parlamentari più ricchi. E’ questo quanto emerge dalla documentazione patrimoniale che è stata pubblicata in queste ore sul sito del senato, e che segnala un reddito superiore ai due milioni di euro, in calo però rispetto all’anno precedente.

Non è ancora facile stilare la classifica generale dei nostri parlamentari visto che mancano ancora alcune dichiarazioni, a cominciare da quella del deputato leghista Antonio Angelucci, che l’hanno scorso aveva dichiarato più di 3,3 milioni di euro. Nel dettaglio la dichiarazione dei redditi di Renzi è stata pari a 2.339.469 euro, in calo di circa un milione di euro rispetto al 2023, quando erano stati dichiarati 3.217.735 euro. Ricordiamo che Giorgia Meloni aveva presentato a ottobre la sua dichiarazione dei redditi, pari a quasi mezzo milione di euro, precisamente 459.460 euro.