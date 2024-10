Le ultime notizie sull’attacco terroristico in Turchia. Tre terroristi hanno portato un attacco contro una azienda aerospaziale di Ankara, con 5 morti e 22 feriti. All’interno della Tusas, questo il nome dell’azienda, lavorano anche 8 tecnici italiani, che sono al sicuro. Secondo le fonti di informazione in un primo momento c’è stata un’esplosione e si sono poi sentiti distintamente degli spari.

Due dei tre terroristi sono stati fermati. L’azienda si trova a circa 50 chilometri di distanza dalla capitale turca, Ankara. Una emittente turca ha mostrato le immagini di uno dei tre terroristi, che impugnava un fucile mitragliatore.

Ultime notizie sulle guerra in Medioriente

Continuano ad essere purtroppo drammatiche le ultime notizie inerenti la guerra in Medioriente, che da poche ore è giunta al giorno numero 384. La prima novità riguarda l’annuncio dell’organizzazione mondiale della sanità circa la decisione di sospendere la vaccinazione a Gaza antipolio per via dei continui bombardamenti da parte di Israele lungo la striscia: troppo pericoloso.

L’esercito di Tel Aviv sta bombardando in particolare sul campo di Jabalia, a nord di Gaza, e pare che gli attacchi siano incessanti. Da segnalare anche la denuncia del Financial Times circa la possibilità che Israele abbia usato munizioni al fosforo nei pressi delle base Unifil, con la conseguenza di aver intossicato 15 caschi blu. E a proposito delle basi, è intervenuto il Consiglio Supremo di Difesa, condannano gli attacchi di Israele, ricordando quanto sia fondamentale la tutela nonché la sicurezza del personale presente nelle stesse basi. Infine, confermata l’uccisione di Hachem Salfieddine, quello che era la nuova guida di Hezbollah dopo l’uccisione di Nasrallah.

Ultime notizie, Mattarella ha firmato la manovra

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la manovra di bilancio, di conseguenza a breve la stessa passerà dal parlamento e poi diventerà legge. Nel testo, come scrive RaiNews, vi sono in totale 144 articoli, e ad analizzarli sarà prima di tutto la camera dei deputati.

Interessanti a riguardo le dichiarazioni del ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, secondo cui grazie alla legge di bilancio 2025 si è estesa la platea dei lavoratori dipendenti che beneficeranno del taglio del cuneo fiscale, parlando di ben 1,3 milioni in più rispetto alla norma in vigore attualmente. Giorgetti ha spiegato che la legge di oggi prevede un taglio del cuneo fiscale per redditi fino a 35.000 euro, mentre con la manovra di bilancio si estende il taglio anche ai redditi fino a 40.000 euro.

Ultime notizie, Belen Rodriguez abbraccia Fabrizio Corona

Esplodono i social dopo che Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati visti assieme mentre si abbracciavano. La coppia che ha di fatto occupato pagine e pagine di cronaca rosa negli ultimi anni, si è ritrovata in quel di Milano, in un hotel chic di Porta Venezia.

Le fotocamere di Chi li hanno catturati mentre si scambiavano un abbraccio affettuoso e anche se fra di loro è rimasto un profondo rispetto e una grande amicizia c’è chi parla già di ritorno di fiamma, come sottolineato da TgCom24.it. L’incontro è stato casuale, nulla di programmato, e insieme a Belen vi era un’amica, mentre Fabrizio Corona era insieme a Sara Barbieri, la ragazza con cui fa coppia fissa da un po’ e da cui aspetta anche un bimbo, futuro fratello di Carlos Maria, figlio di Nina Moric.

Ultime notizie, la serie Disney+ sull’omicidio di Avetrana non andrà in onda

Dopo la richiesta del sindaco di Avetrana di sospendere la messa in onda della serie Disney+ imperniata sull’omicidio di Avetrana, è arrivato l’accoglimento del giudice del Tribunale di Taranto, e quindi la serie che parla del delitto di Sarah Scazzi è al momento sospesa in via cautelare. La messa in onda era stata programmata per il prossimo 25 ottobre.

La serie è intitolata “Avetrana – Qui non è Hollywood”, e la richiesta di sospensione è abbinata a quella di una visione preliminare degli episodi della serie in modo da verificare se sia possibile trovare elementi diffamatori dall’accostamento tra il nome del paese e la serie stessa. Le parti ora dovranno comparire davanti al Tribunale di Taranto il prossimo 5 novembre per la discussione.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Il nostro Paese è di nuovo sotto l’incubo del maltempo con le piogge che tornano ad interessare la quasi totalità delle regioni, da Nord a Sud dello stivale. Dopo la giornata di oggi che ha visto le piogge concentrasi sia sulla Toscana che sul Lazio e sull’Umbria con temporali, anche forti, a macchia di leopardo, nei prossimi giorni saranno interessate dal maltempo anche la Calabria e la Sicilia con le piogge che torneranno ad essere intense anche nei territori recentemente alluvionati.

Anche l’Emilia Romagna, che ancora non ha riparato di danni recenti, sarà interessata dalle precipitazioni. Le temperature resteranno su valori alti in quasi tutta Italia con punte che localmente potranno anche raggiungere i 26°C. L’allerta continuerà anche nei giorni del fine settimana.

Ultime notizie, Incidente sul lavoro oggi pomeriggio nel bolognese

Alle 17.20 di ieri pomeriggio un incidente sul lavoro si è registrato ad una azienda bolognese, la Toyota Handling. Nel capannone dell’azienda che si trova sulla Persicetana si è avuto un morto e 3 feriti, tutti in gravi condizioni. L’incidente è stato causato dall’esplosione di un compressore e sul posto si sono subito portati sia i soccorritori che i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.