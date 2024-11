Le ultime notizie le apriamo con le elezioni Usa 2024. Donald Trump è stato eletto per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti. Il candidato repubblicano ha trionfato durante le elezioni Usa 2024 tenutesi ieri con 277 grandi elettori e vincendo anche nel voto popolare, cosa che non accadeva dal 2004 per un repubblicano. Grande successo quindi del tycoon che subito dopo l’elezione ha tenuto un discorso davanti al proprio popolo in festa promettendo una “nuova età dell’oro”.

Greta Spreafico, Andrea Tosi: “Non sono un bugiardo, non l'amavo”/ Il mistero degli ultimi WhatsApp

Sconfitta Kamala Harris che invece i sondaggi davano quasi in vantaggio negli ultimi giorni ma che in realtà ha preso meno voti rispetto al suo collega di partito Joe Biden. A pesare nella disfatta dei democratici è stata in particolare la guerra in Medioriente e il forte appoggio ad Israele, mentre Trump è riuscito ancora una volta a parlare maggiormente alla pancia della gente, e promettendo la fine di ogni guerra o comunque l’intenzione di non prendere parte ad alcun conflitto. “Non è il risultato che speravamo ma accettiamo la sconfitta, continuerà a lottare”, le parole di Kamala Harris giunte ieri sera.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 novembre 2024/ Le cinquine del giorno delle 13.00

Ultime notizie, il bacio di Chiara Ferragni

Il settimanale Diva e Donna ha fotografato Chiara Ferragni mentre si baciava con Giovanni Tronchetti Provera, quello che potrebbe essere il nuovo fidanzato della nota influencer. Chi aveva beccato i due a Villa d’Este, splendida location sul lago di Com, mentre questa volta è toccato a Diva e Donna paparazzare la presunta nuova coppia in occasione della recente notte di Halloween.

I due sono apparsi in atteggiamenti molto intimi e non è da escludere quindi che facciano coppia fissa da qualche settimana, come sottolineano i settimanali di gossip. Secondo quanto svelato da Chi fra i due sarebbe scoppiata l’amore ad Ibiza, dopo che la moglie di Fedez era volata sull’isola spagnola una volta saltato il viaggio con Silvio Campara. Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si erano già conosciuti in passato visto che i figli frequentano la stessa scuola a Milano. A questo punto si attende l’ufficialità per capire appunto quale relazione vi sia fra di loro.

Terremoto oggi Grosseto M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.8 nell'oceano Indiano

Ultime notizie, nuovo sciopero dei trasporti

Quella di domani potrebbe essere un’altra giornata di passione per quanto riguarda i trasporti pubblici. L’8 novembre si terrà infatti un nuovo sciopero generale del trasporto pubblico, ennesima agitazione che avrà ovviamente gravi ripercussione sui pendolari che ogni giorno utilizzano i mezzi per raggiungere lavoro e scuole.

Lo stop dei trasporti durerà 24 ore, durante le quali saranno ovviamente a rischio anche le classiche fasce di garanzia anche se non sono da escludere novità da qui a breve. A rischio per la giornata di domani saranno in particolare le metro ma anche bus e tram, mentre i treni circoleranno normalmente, anche perchè i dipendenti di Trenitalia, Trenord e Italo non hanno aderito allo stop. Previsti ritardi e cancellazioni, un classico venerdì nero autunnale dei trasporti.

ULtime notizie, Jasmine Paolini eliminata alle WTA finals

La tennista italiana non approda alle semifinali delle finals WTA attualmente in corso di svolgimento a Riad. La Paolini per arrivare al turno ad eliminazione diretta doveva vincere il suo match odierno contro la cinese Zheng che si è invece imposta sull’azzurra con un netto 6 – 1, 6 – 1. Alla Paolini resta comunque la soddisfazione di conservare alla fine del 2024 la quinta posizione assoluta nel ranking, prima italiana a conquistarla.

Ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

Nuovi lanci di razzi dal Libano contro Tel Aviv, con le sirene di allarme che hanno suonato almeno 8 volte per avvisare la popolazione dell’arrivo dei razzi. L’Idf ha comunicato che i razzi lanciati dagli Hezbollah contro Israele sono stati 120. Uno dei razzi è caduto nelle vicinanze dell’aeroporto, ma al momento non risultano persone ferite.

Il leader di Hezbollah ha confermato che sono stati mobilitate alcune decine di migliaia di combattenti per rispondere ai precedenti attacchi portati dalle forze israeliane. Dopo il siluramento, da parte di Netanyhau del ministro della difesa Gallant, le opposizioni hanno rivolto un attacco contro il leader presso il parlamento israeliano, la Knesset. Gallant è stato sostituito, come ministro della difesa, da Katz, ex ministro degli esteri.

Ultime notizie, la nave Libra partita per l’Albania con 8 migranti a bordo

La nave militare Libra, dopo un primo “pre-screening” effettuato su centinaia di persone è partita per i centri in Albania con 8 migranti a bordo. La capienza della nave è di circa 200 persone e l’intento era quello di farla partite per il centro in Albania almeno con 60 persone a bordo.

Negli ultimi 3 giorni a Lampedusa sono arrivati circa 3000 migranti, ma soltanto 8 sono nelle condizioni di poter viaggiare verso il centro albanese di Shengjin, dove l’arrivo è previsto nella mattina di domani. Come nella precedente missione con molta probabilità anche queste persone torneranno presto in Italia.

Ultime notizie, assalto a un furgone portavalori nel Barese

Ieri mattina intorno alle 8.00, sulla statale 96 nel tratto tra Toritto e Grumo Appula, un gruppo di almeno 10 rapinatori ha assalito, armi in pugno, un furgone portavalori dopo aver bloccato la strada.

Il bottino della rapina, che assomigliava ad una scena dei film del far west, ammonta a oltre un milione di euro. I rapinatori dopo il colpo sono fuggiti e le indagini sono svolte dalla polizia. Dopo il colpo il furgone è stato incendiato e nelle fiamme sono rimaste coinvolte altre 5 autovetture, ritardando l’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco.