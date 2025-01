Le ultime notizie le apriamo con la vicenda legata all’indagine aperta nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente del consiglio è finito sotto indagine per il caso Almasri, libico accusato di torture che è stato scarcerato e rispedito nel suo Paese.

Meloni ha diffuso un video in cui ha raccontato i fatti, dicendo che il procuratore Francesco Lovoi, “lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini”, le ha inviato un avviso di garanzia per i reati di peculato e favoreggiamento. Indagati anche i ministri Nordio e Piantedosi, nonché Alfredo Mantovano, e secondo la stessa non è da escludere che la denuncia sia partita (“presumo”), dall’avvocato Ligotti, personaggio politico molto vicino a Prodi, conosciuto anche per aver difeso dei pentiti mafiosi come Buscetta e Brusca. “Non mi faccio intimidire”, ha aggiunto.

Ultime notizie, maltempo in Toscana e in Liguria

L’allerta meteo rossa e arancione diramata per la giornata di ieri è stata di fatto confermata. Nelle scorse ore la pioggia è caduta copiosa in Liguria e in parte della Toscana, provocando anche dei disagi a causa di fiumi esondati e muri caduti. Fra le zone maggiormente colpite dal maltempo il capoluogo toscano, Firenze, dove si è verificata una vera e propria bomba d’acqua nella mattinata di ieri, con enormi ripercussioni sul traffico cittadino. Diversi gli interventi di vigili del fuoco e polizia municipale fra rami caduti e sottopassi allagati. A Lagaccio, vicino a Genova, si è invece verificata una frana che ha fatto cadere un muro di contenimento. Numerosi detriti si sono abbattuti sulle auto sottostanti e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta visto che non si sono registrati feriti ne tanto meno delle vittime. Si segnalano anche cinque persone evacuate in via precauzionale ma in generale i disagi sono stati contenuti. Allagamenti anche a Chiavari, per una giornata davvero problematica: fortunatamente alcune scuole di Liguria e Toscana sono rimaste chiuse ieri, limitando così la circolazione stradale.

Nella giornata di ieri il maltempo si è abbattuto su larga parte del nostro Paese, con frane e mareggiate in Liguria, neve a Trento e provincia ed una bomba d’acqua che ha colpito la città di Firenze. La perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa del Nord e la Francia, si è spostata verso le nostre regioni causando molti problemi ad iniziare dalla Liguria di Levante. Colpite pesantemente anche la Toscana, dove nella zona costiera è stato diramato l’allerta arancione, la zona orientale della Lombardia e tutto il Triveneto, con abbondanti nevicate sulle Alpi. In Veneto per il territorio della provincia di Vicenza è stato diramato un’allerta gialla sia per il rischio idrogeologico che per rischio idraulico. Si teme che il peggioramento in corso possa estendersi nelle prossime ore anche al resto del territorio italiano.

Ultime notizie, Microsoft interessata a TikTok

Spunta un nuovo possibile acquirente per TikTok: secondo quanto rivelato da Donald Trump si tratterebbe niente di meno che di Microsoft. Il colosso della Big Tech a stelle e strisce starebbe pensando di acquisire il ramo Usa dell’applicazione di ByteDance e una soluzione potrebbe essere trovata entro i prossimi 30 giorni, così come specificato sempre dal presidente americano.

Nelle scorse settimane si è ventilata la possibilità che fosse Elon Musk ad acquisire TikTok, ma ora sarebbe la volta di Microsoft e non è da escludere possa comparire qualche altro colosso interessato nei prossimi giorni. Trump accoglie con favore la concorrenza, spiegando che “le guerre di offerte” sono ben gradite in quanto tendono ad aumentare la posta in gioco: attese novità nelle prossime settimane.

Ultime notizie, caos sfollati a Gaza

Sono più di 300.000 gli sfollati che stanno rientrando verso il nord della Striscia di Gaza dopo i bombardamenti durati più di un anno. Secondo Hamas il 90 per cento di loro non ha una casa, quindi circa 270mila persone senza una fissa dimora che non è ben chiaro dove risiederanno. Servono quindi aiuti per far alloggiare queste persone, e pare che siano arrivate solamente 800 tende, che ovviamente non bastano. Nel frattempo la citta di Rafah, invece a sud della striscia di Gaza, continua ad essere molto pericolosa per “la presenza dei militari israeliani”. Questo quanto dichiarato da Ahmed al-Soufi, sindaco della stessa città, avvisando quindi i palestinesi che stanno rientrando nelle proprie abitazioni dopo il cessate il fuoco. Per il primo cittadino di Rafah la sicurezza ritornerà solo dopo il ritiro completo dell’Idf.

Il leader israeliano Netanyahu si recherà negli Stati Uniti il prossimo 4 febbraio, primo leader straniero che renderà visita al presidente Trump. Lo stesso presidente americano continua a spingere per lo “svuotamento” di Gaza, e dichiara di aver parlato di questo sia con il presidente egiziano che con il Re della Giordania, salvo essere smentito proprio da fonti del Cairo. Da parte dell’Iran arriva un suggerimento allo stesso Trump per spostare in Groenlandia gli israeliani. Nella tarda serata di ieri l’esercito israeliano ha colpito un carro trainato da cavalli, vicino al campo di Nuseirat ferendo tre persone e uccidendo una bambina di 5 anni. Continua lo spostamento di migliaia di palestinesi che vogliono tornare nel nord della Striscia di Gaza dove avevano le loro case. A Jenin si è svolta una nuova operazione dell’esercito di Israele.

Ultime notizie, arrivata in Albania la nave Cassiopea

La nave Cassiopea, che aveva a bordo 49 migranti è arrivata ieri mattina alle 7.30 in Albania e, una volta sbarcati nel porto di Shengjin, i migranti sono stati sottoposti a “procedure accelerate di frontiera” che sono previste per i nigranti che provengono da quelli che sono considerati Paesi sicuri e non hanno fornito i loro documenti di identità. Dopo lo screening sanitario 4 dei 49 migranti torneranno in Italia, molto probabilmente nella stessa serata di oggi. I migranti trasportati in Albania erano stati raccolti nel corso del fine settimana in acque internazionali.

Ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Un attacco portato dai russi sulla capitale ucraina con uno sciame di droni ha portato alla distruzione della villa di Yanukovich, e del garage nel quale erano contenute le Zil d’epoca possedute dal presidente filo-russo che era fuggito a Mosca.

La sua villa, che si trovava sulle rive del Dnipro ed era completa anche di un campo da golf, di uno zoo privato e di stagni con statue neoclassiche, oltre che di campi da tennis, era stata successivamente trasformata in un museo e l’attacco, preceduto dal suono a squarciagola delle sirene, l’ha semidistrutta. Tra le vetture che si trovavano nel garage e sono state distrutte anche una Rolls Royce e la Mercedes Ala di Gabbiano.

Ultime notizie, una donna di 41 anni trovata morta dalla figlia di 8 anni

Laura Fenaroli, single di 41 anni, è stata trovata morta in casa dalla figlia di 8 anni. La donna dopo essersi sentita male aveva fatto una visita presso la guardia medica, ma non si era recata al pronto soccorso per non lasciare sola la bambina di 8 anni. Il dolore al petto però era l’avvertimento di un infarto ed è stata proprio la figlia a trovare la donna morta in casa. La morte è avvenuta per arresto cardiaco nel corso della notte di domenica.