Le ultime notizie sul conflitto fra Israele e Libano. Sono sempre più drammatiche le notizie che giungono dal Medioriente, ed in particolare a seguito dell’alta tensione fra il Libano e Israele. Dopo i bombardamenti di Tel Aviv e le centinaia di morti, ieri è stato lanciato un missile dal Libano diretto alla capitale israeliana per la prima volta, razzo che fortunatamente è statao “intercettato e distrutto”.

Il missile, secondo quanto emerso, era diretto verso il quartiere generale del Mossad, e la Casa Bianca ha parlato di “Attacco molto preoccupante” con il rischio di una escalation. Nel frattempo l’Onu ha convocato ieri mattina una riunione di emergenza mentre Israle ha annunciato la mobilitazione di due brigate di riservisti. Infine l’appello del ministro Tajani agli italiani in Libano di lasciare subito il Paese. Il segretario generale dell’Onu, Guterres, ha commentato: “In Libano sta scoppiando l’inferno”.

Ultime notizie, strage famigliare a Nuoro

Strage famigliare avvenuta ieri mattina attorno alle ore 7:00 in quel di Nuoro. Un uomo ha preso una pistola detenuta regolarmente, per poi rivolgere l’arma alla moglie e ucciderla.

Dopo di che è andato nella stanza dei suoi tre figli ed ha sparato a tutti e tre, uccidendo sul colpo il più grande, una ragazza di 25 anni, e ferendone gravemente un altro che è morto poche ore. Ferito in maniera lieve invece il terzo. Dopo di che l’omicida ha preso la macchina, si è recato dalla madre, ed ha sparato alla donna, senza però ucciderla e infine, ha rivolto l’arma a se stesso, ammazzandosi. Ha anche sparato ad un vicino che era accorso in casa sua per capire cosa fosse accadut, anch’egli deceduto. Il bilancio è di quattro morti, un suicidio e due feriti.

Ultime notizie, Totti vuole fare pace con Ilary

Francesco Totti vorrebbe fare pace con Ilary Blasi, questo quanto riporta il settimanale Diva e Donna, che narra di come l’ex giocatore starebbe cercando un approccio più soft con la sua ex. La notizia giunge a pochi giorni dall’avvio del processo che si terrà presso il tribunale di Roma e in cui si deciderà di chi sarà la colpa della separazione e quindi l’eventuale addebito.

Sembra che comunque negli ultimi tempi sia Totti che Ilary avrebbero mostrato segnali di disgelo, anche per il bene dei loro due figli. La nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi, non gradirebbe però questo “riavvicinamento” come precisa ancora Diva e Donna. La Bocchi potrebbe essere chiamata a testimoniare nel processo ma quasi sicuramente non sarà in aula.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Torna allo scoperto il presidente dell’Ucraina, Vladimir Putin, ritornando a parlare delle armi nucleari. Stando al numero uno della Federazione Russa, non è da escludere l’impiego degli stessi armamenti, mandando un avviso all’Occidente: “Armi atomiche in caso di minaccia critica”.

Ovviamente si tratta solo di minacce come già avvenute in questi ultimi due anni, ma nulla è da escludere, soprattutto alla luce delle forti tensioni a livello mondiale. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha presentato a Joe Biden e Kamala Harris il “piano per la vittoria” e gli alleati americani hanno risposto con un nuovo pacchetto di armi da 375 milioni di dollari.