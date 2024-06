Continua il grande momento dell’atletica leggera italiana che sta dominando agli Europei in corso di svolgimento a Roma. Nella serata di martedì il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, ha vinto il suo terzo titolo europeo nella specialità, saltando 2,37 metri e prendendosi anche il record mondiale stagionale, in attesa di gareggiare alle Olimpiadi di Parigi.

Sempre nella serata di ieri Nadia Battocletti ha bissato il successo ottenuto alcuni giorni fa nei 5mila metri piani, vincendo anche la gara sulla distanza dei 10mila metri ed abbinando il nuovo record italiano sulla distanza. Per quanto riguarda gli uomini da segnalare anche la medaglia d’argento conquistata da Sibilio nella specialità dei 400 ostacoli, ed anche in questo caso è arrivato il nuovo record italiano, strappandolo a Fabrizio Mori che lo aveva realizzato nel 2001. In chiusura lo show della 4 x 100 con l’oro per Jacobs e compagnia con l’Italia che ha conquistato più medaglie di tutte.

Ultime notizie, Chiara Ferragni avvistata con Tony Effe a Milano

Se Fedez viene dato vicino alla modella Garance Authié, i gossip danno Chiara Ferragni amica di Tony Effe, noto trapper della Dark Polo Gang. Si parla ovviamente di un presunto flirt ma i paparazzi di Chi hanno beccato la moglie di Fedez ad una cena a Milano proprio in compagnia del cantante, non intimi.

I due infatti non erano da soli, visto che vi erano anche degli amici come Gilda Ambrosio, Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Vincenzo Sabatino, Domenico Iovine, ma in ogni caso l’avvistamento è stato un po’ sospetto ed ha subito scatenato gli esperti di cronaca rosa. Chissà che sia l’inizio di un’amicizia più intima o un semplice incontrarsi con delle amicizie comuni. Staremo a vedere cosa ci regalerà il gossip nelle prossime settimane, si preannuncia un’estate caldissima.

Ultime notizie, nuovi dazi Ue sulle auto cinesi

L’Ue ha in programmi dei dazi maggiorati sulle auto cinesi. La notizia è stata data in anteprima dall’autorevole quotidiano americano Financial Times, spiegando che Bruxelles ha deciso di alzare al 35% le tariffe sulle vetture che verranno importante nel Vecchio Continente dal gigante asiatico.

Si tratta di una mossa che punta a proteggere il mercato europeo sulla falsa riga di quanto accaduto qualche settimana fa negli Stati Uniti, con Biden che ha deciso di alzare i dazi al 100%. La Germania si è sempre opposta all’introduzione di nuovi dazi, guidata dal governo tedesco ma anche da BMW, Mercedes e Audi, ma alla fine l’Ue non si è fermata ed ha deciso di introdurre questi nuovi dazi, con tutto ciò che ne consegue.

Ultime notizie, Inps: “Chi ha 30 anni oggi andrà in pensione a 70 anni”

L’Inps ha aggiornato la sua pagina “pensami” introducendo le nuove regole della legge di bilancio per simulare l’età di pensionamento. Inserendo i propri dati anagrafici, il lavoro svolto, gli anni di lavoro e la contribuzione, si può calcolare fra quanti anni si andrà in pensione e un caso specifico riguarda un uomo nato nel 1994 che ha cominciato a lavorare da 2 anni e con almeno 20 anni di contributi andrà in pensione nel 2063 a 69 anni e 10 mesi di età.

Chi ha oggi 30 anni, in media, andrà in pensione fra i 66 anni 8 mesi e i 74 anni, a seconda degli anni di contributi. Tutti possono effettuare la propria simulazione andando sul sito dell’Inps e inserendo i propri dati personali.

Ultime notizie, la morte di Jerry West

Jerry West, un mito del campionato di basket americano, che ispirò anche il logo della NBA, è morto all’età di 86 anni. L’annuncio della sua morte è stato dato da una delle formazioni di Los Angeles, i Clippers, con la quale Jerry West collaborava da qualche anno, dopo essere stato uno dei migliori dell’altra squadra cittadina, i Lakers, con i quali aveva vinto un titolo. West era stato anche un componente della formazione che aveva giocato le Olimpiadi di Roma, nel 1960, vincendo il titolo olimpico.

Ultime notizie, la morte di Françoise Hardy

Françoise Hardy, che negli anni 60’ e 70’ era una vera e propria icona della musica leggera francese è morta nella sua casa di Parigi all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata data sui social dal figlio di quella che era stata una delle principali protagoniste del movimento “yé-yé”.

Oltre ad essere una cantante, Françoise Hardy, è stata anche scrittrice e attrice. La malattia l’aveva colpita nel 2019 e nello scorso mese di marzo era stata diramata la notizia che non avrebbe più cantato. Francoise Hardy aveva debuttato nel mondo della musica a soli 16 anni, e la sua fama divenne internazionale due anni dopo, grazie alla partecipazione alla trasmissione Salut les copains nella quale cantava la sua canzone “Tous les garçons et les filles”, che venne tradotta anche in italiano. La Hardy aveva partecipato anche ad una edizione del Festival di Sanremo.

Ultime notizie, sequestrata a Brindisi la Mykonos Magic, la nave “della vergogna”

La nave Mykonos Magic che doveva servire come alloggio per le forze dell’ordine impegnate nel G7, e ormeggiata nel porto di Brindisi, è stata sequestrata su ordine della procura, che ha agito dopo una serie di denunce pervenute riguardanti le condizioni della nave e dell’ospitalità pe i 2500 agenti e militari.

Sulla nave è stato eseguito anche un sopralluogo da parte del Coisp, il sindacato di Polizia. La procura ha anche emesso un mandato di indagine per truffa contro i proprietari della nave. Riguardo a questa vicenda il Partito Democratico ha chiesto che il ministro Piantedosi riferisca al Parlamento. Dopo le proteste degli agenti che avevano riferito di essere “stipati come topi” a bordo della Mykonos Magic, circa 1800 sono stati trasferiti in strutture alberghiere del territorio.











