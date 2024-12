Un napoletano nel Far West, diretto da Roy Rowland

Martedì 17 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, Un napoletano nel Far West, una commedia western del 1955 diretta da Roy Rowland. Il film vede come protagonista Robert Taylor, nei panni di Pelledura Gentry, attore lanciato dalla divina Greta Garbo e che sarà protagonista di film epici come Ivahnoe, di Richard Thorpe. Nal cast anche Eleanor Parker, che interpreta Placida Cacace e che abbiamo apprezzato in Tutti insieme appasionatamente di Robert Wise, con Julie Andrews. Infine, Victor McLaglen, nelle vesti di Carmine Cacace, interprete molto amato dal grande John Ford che lo volle ne Il massacro di Fort Apache e negli altri film della “trilogia della cavalleria”.

L'addio di Malena spiazza tutti, dopo 39 film 'hard' si ritira/ "Il porn* è stato uno sbaglio"

L’aspetto comico del film Un napoletano nel Far West è esaltato dalla presenza di Cyril J. Mockridge, anch’egli scelto da John Ford per L’uomo che uccise Liberty Valance.

La trama del film Un napoletano nel Far West: banditi senza scrupoli e una donna follemente innamorata

In Un napoletano nel Far Wast, un avventuriero di origini napoletane si reca a Silver Town. Arrivato in città, si fa notare da una banda di fuorilegge che, da quel momento in poi, farà di tutto per tormentarlo anche in modo molto pericoloso, perché rischierà la vita numerose volte. Esasperato dalla situazione, decide di parlarne allo sceriffo Gentry Pelledura che proverà in ogni modo ad arrestarli.

Patrizia de Blanck attacca Stefania Orlando: "Strega, perdono ma non dimentico"/ "Mi stava alle calcagna"

Contemporaneamente c’è la storia di Placida Cacace che si innamora perdutamente del napoletano e prova a sedurlo utilizzando mille espedienti. Dopo un’iniziale distacco, grazie alla sua ferrea determinazione, Placida riuscirà a sposarlo e i due insieme costruiranno un nido d’amore dove possono coltivare la terra. Tuttavia la tranquillità sarà solo apparente, perché i banditi torneranno alla carica…