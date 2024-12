Un Natale non proprio regale, regia di Jonathan Wright

Mercoledì 25 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2 alle ore 14, la commedia romantica del 2023 Un Natale non proprio regale. La regia è del regista britannico, originario di Liverpool, Jonathan Wright ed è una produzione USA/Canada di Hallmark Channel, il famoso canale satellitare statunitense specializzato in storie sentimentali. Il regista è particolarmente affezionato al tema natalizio e ha girato anche, tra gli altri, Natale a Londra, Il Natale di Chris e Christmas Inc.

Scatta bacio Javier Martinez e Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024/ Per 'colpa' di Stefania Orlano

Gli attori protagonisti di Un Natale non proprio regale sono la doppiatrice canadese Brooke D’Orsay e il britannico Will Kemp. Completano il cast la candidata ai Canadian Screen Awards (per la sitcom Shelved) Taylor Love, Michael Hough, Fuad Ahmed, Lisa Bunting e Tony Ellwand.

La trama del film Un Natale non proprio regale: segreti di palazzo, amore e divertenti equivoci

In Un Natale non proprio regale troviamo la bella e intraprendente giornalista di un tabloid londinese Charlotte (Brooke D’Orsay) che, nel tentativo di avere un aumento di stipendio, accetta un importante incarico che la costringe a viaggiare. La donna si dirigerà a Nordin, città situata sulla penisola scandinava dell’Europa settentrionale.

Note d'amore, Rai 1/ Trama e cast del film francese romantico di Natale, oggi 25 dicembre 2024

La donna, lavorando per una rivista di gossip ed essendo da sempre interessata alle storie, dovrà assicurarsi un’intervista col solitario e introverso Lars Ludwig Von Taylor noto al pubblico come conte di Sorhagen.

La famiglia reale viene informata del fatto, ma caso vuole che il conte abbia abdicato molti anni prima e sia fuggito, rendendosi irreperibile, e ora il monarca di Nordin intende mantenere ancora segreta l’intera faccenda. Motivo per cui Adam (Will Kemp), giardiniere di palazzo, viene convinto a interpretare il ruolo di Lars Ludwig Von Taylor.

Una volta arrivata a Nordin, Charlotte s’imbatte in Adam che, assistito da un membro del Royal Advisory Council e spacciandosi per il conte, le concede la famosa intervista. Il finto Lars, così, accompagna la giornalista nel dietro le quinte dell’organizzazione annuale del ballo di Natale. Frattanto i due iniziano a dialogare, a scherzare, a legare e a conoscersi a fondo.

Le cose, però, si complicano improvvisamente quando viene fatta trapelare alla stampa una foto del conte (ovvero di Adam). Questo potrebbe far saltare sia lo stratagemma che l’amore tra i due. Come evolverà questa storia? Non resta altro che scoprirlo.

Polar express, Italia 1/ Il film con Tom Hanks, diretto da Robert Zemeckis, in onda oggi 25 dicembre 2024