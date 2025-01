Le intriganti vicende di Un posto al sole appassionano sempre di più i tantissimi fan della storica soap opera partenopea, in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Puntata dopo puntata i telespettatori si piazzano davanti al televisore per non perdere alcun dettaglio, tante sono sempre le novità e i colpi di scena che lasciano tutti senza parole. Cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nei prossimi episodi? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 15 gennaio 2025, oltre che in televisione gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

In ospedale ci sarà un duro scontro tra Nunzio e Fusco, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nell’episodio di domani Rossella apparirà non poco preoccupata. La dottoressa teme che l’accaduto possa avere delle ripercussioni sulla sua situazione in ospedale, già abbastanza delicata dopo che ha denunciato il primario per averla molestata.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 15 gennaio 2025: Tensioni nella famiglia Poggi, Alice e Vinicio sempre più complici

I protagonisti di Un posto al sole si renderanno protagonisti di altre interessanti vicende nella puntata che verrà trasmessa su Rai Tre domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni Raffaele organizzerà un pranzo per parlare con Renato. Il suo scopo sarà quello di farlo ragionare ma non otterrà il risultato sperato e la proposta di Valeria peggiorerà ulteriomente le cose.

Nel frattempo Niko rivelerà alla madre che Valeria ha proposto a lui e Jimmy di andare a vivere a casa sua, quale sarà la reazione di Giulia? Al momento l’avvocato non ha ancora preso una decisione, ma è certo che se dovesse accettare la famiglia Poggi affronterà un notevole cambiamento che porterà con sé delle conseguenze. Intanto Alice apparirà sempre più coinvolta nella sua storia d’amore con Vinicio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che tra loro l’intesa sarà sempre più forte.

