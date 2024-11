Va in onda domani, venerdì 29 novembre 2024, l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole prima della consueta pausa del weekend. Cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera partenopea in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50? In molti sono curiosi di saperlo, stando alle anticipazioni trapelate sul web come al solito colpi di scena e novità non mancheranno e stupiranno praticamente tutti. Quotidianamente i telespettatori restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 29 novembre 2024/ Matteo saluta tutti, un imprevisto cambia i piani

Le ultime vicende di Un posto al sole stanno lasciando i fan della soap col fiato sospeso, in molti sono curiosi di sapere se è stato davvero Pasquale ad aggredire Don Antoine. Il ragazzino non vuole finire nei guai ed è per questo che ha preso una decisione senza rifletterci molto, cioè quella di coinvolgere anche Manuel. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di venerdì 29 novembre 2024 Rosa e Damiano si accorgeranno della scomparsa di una somma di denaro da casa e si faranno delle domande.

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 novembre 2024/ Brooke confessa a Ridge che Hope ha baciato Thomas

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 29 novembre 2024: Guido deluso, Niko discute con Valeria

Cos’altro succederà a Un posto al sole prima della solita pausa del weekend? Le anticipazioni rivelano che nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale della soap opera partenopea Guido resterà molto deluso da Claudia. Il motivo? Perché leggendo su un magazine online un’intervista rilasciata dall’attrice si renderà conto che lei non tiene in considerazione la loro storia d’amore come fa lui.

Nemmeno per Niko sarà un momento sereno, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che dovrà fare i conti con il disappunto di Valeria. L’avvocato Poggi ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in Sicilia con la sua famiglia ma la fidanzata non è affatto felice che lui parta senza di lei e finiranno per discutere.

Un posto al sole, anticipazioni 28 novembre 2024/ Momento difficile per Rossella, Michele in ansia per lei