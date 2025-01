Diventano sempre più interessanti le vicende di Un posto al sole, amatissima soap opera partenopea in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Puntata dopo puntata tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda su Tre 3 domani? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Queste fanno sapere che Damiano sarà nei guai dopo che il video dell’arresto ha fatto il giro del web. Il poliziotto ha manifestato un comportamento alquanto violento mentre arrestava i due criminali che hanno rapinato Viola ed è per questo che in modo cautelativo verrà sospeso dal servizio in strada. Renda non percepirà sostegno da parte della Bruni, tra loro scoppierà infatti un litigio.

Le novità a Un posto al sole non sono ancora finite, ci saranno infatti altri colpi di scena nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni, grazie all’intervento di Giulia, tornerà il sereno tra Renato e Jimmy. L’atteggiamento del nipote aveva ferito non poco Poggi, i due però faranno finalmente pace.

Nel frattempo Manuela soffrirà molto a causa dell’ennesimo rifiuto di Niko, l’avvocato Poggi chiaramente prova ancora dei sentimenti per la Cirillo ma si è imposto di non cedere. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che ci sarà un chiarimento tra Silvia e Mariella, la prima racconterà all’amica cosa sta succedendo nella loro famiglia. Subito dopo la Graziani inviterà la vigilessa a lasciarsi andare e a dare un’opportunità a Mimmo.

