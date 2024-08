Un sacco bello, film diretto da Carlo Verdone

Domenica 11 agosto 2024, andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:00, la commedia del 1980 dal titolo Un sacco bello.

Il film è diretto ed interpretato dal grande Carlo Verdone, di cui il canale Mediaset sta trasmettendo tutta la filmografia, in queste domeniche estive. Si tratta del primo dei suoi tanti progetti cinematografici che lo hanno visto vestire il doppio ruolo di attore e regista, come Bianco, rosso e Verdone (1981), Viaggi di nozze (1995) e Gallo cedrone (1998).

Carlo Verdone: "Roma invivibile, voglio scappare via"/ "Non ne posso più, è una bolgia infernale"

Le musiche del film Un sacco bello hanno invece la firma del celebre compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, uno dei più importanti e famosi musicisti a livello internazionale di sempre, tanto da avere ricevuto nel 2007 un Oscar alla carriera e dieci anni più tardi l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Borotalco, Rete 4/ Trama e cast del film cult di Carlo Verdone, in onda oggi 14 luglio 2024

Nel cast del film Un sacco bello anche l’attrice cilena Veronica Miriel, nota per essere stata la protagonista del primo nudo integrale della tv spagnola; l’attore romano Mario Brega, che lavorerà in diverse pellicole di Verdone, come Bianco, rosso e Verdone (1981), Borotalco (1982) e Troppo forte (1986); infine l’attore di origini milanesi Renato Scarpa, interprete di numerosi lungometraggi di successo, come Nel nome del padre (1972) di Marco Bellocchio e Ricomincio da tre (1981) di Massimo Troisi.

La trama del film Un sacco bello: un caleidoscopio di personaggi diventati iconici

Un sacco bello è il primo progetto di Verdone come attore e regista e lo vede coinvolto nell’interpretazione di ben 3 protagonisti e di diversi personaggi secondari.

Acqua e sapone, Rete 4/Trama e cast del film diretto da Carlo Verdone, oggi 7 luglio 2024

Le vicende sono ambientate in una Roma quasi deserta a causa dell’afoso periodo estivo, dove si sviluppano le storie del film.

Il tutto inizia con Enzo (Carlo Verdone), un ragazzo pieno di sé e con la passione per le donne, alla ricerca di un compagno di viaggio per raggiungere la Polonia a bordo del suo bolide.

Alla fine l’uomo riesce a convincere uno dei suoi amici, Sergio (Renato Scarpa), ma i loro progetti vanno in fumo poco dopo la partenza, a causa di un malore di quest’ultimo. Enzo è quindi costretto a trovare un sostituto dell’ultimo minuto.

Nel frattempo Leo (Carlo Verdone) è un ragazzo un po’ ingenuo che sta per partire per raggiungere sua madre al mare, ma incontra per puro caso un’affascinante turista spagnola, Marisol (Veronica Miriel), che lo implora di aiutarla.

Il giovane si trova così ad ospitare la spumeggiante ragazza, ma proprio quando sembra stia per nascere qualcosa tra di loro, irrompe all’improvviso il fidanzato.

Infine Ruggero (Carlo Verdone) torna a Roma con la sua ragazza Fiorenza (Isabella De Bernardi), dopo un periodo trascorso in una comunità hippie.

Il giovane viene invitato da suo padre a casa, con la speranza di riportarlo sulla retta via grazie ai consigli del professor Anselmo e di padre Alfio (entrambi interpretati da Carlo Verdone).