Un’ottima annata – A Good Year, diretto da Ridley Scott

Lunedì 29 luglio, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, verrà trasmessa la commedia del 2006 dal titolo Un’ottima annata – A Good Year. Le musiche sono state curate dalla band dei Franz Ferdinand e da Marc Streitenfeld. Nell’opera si rinnova il fortunato connubio de Il gladiatore con il regista Ridley Scott assieme al protagonista Russell Crowe, solo in una veste del tutto diversa.

Cast del film Un’ottima annata – A Good Year di tutto rispetto: Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney e Abbie Cornish. Crowe nella sua lunga carriera cinematografica ha vinto un Oscar proprio per Il gladiatore (2001) e due Golden Globe (2000 e 2020). Ha ottenuto inoltre una pioggia di candidature per gli stessi premi e numerosi Awards.

La francese Cotillard ha trionfato con La vie en rose (2008) conquistando sia l’Oscar sia il Golden Globe. Tante anche le interpretazioni di Finney che ha messo insieme ben 8 candidature tra Oscar e Globe.

La trama del film Un’ottima annata – A Good Year: un ritorno alle cose vere

Nel film Un’ottima annata – A Good Year, Max Skinner (Russell Crowe) è un banchiere londinese cinico completamente dedito al lavoro; con un’infanzia difficile alle spalle – ha perso entrambi i genitori da piccolo – è immerso nell’ambiente della City con molti nemici e pochissimi amici. Quando apprende che lo zio Henry (Albert Finney) che l’ha cresciuto da bimbo è scomparso e lo ha lasciato unico erede, per assenza di testamento, della tenuta comprensiva del vigneto Château La Siroque in Provenza, parte immediatamente.

Nella sua mente l’unico pensiero è vendere l’eredità appena ottenuta e reinvestire il guadagno a Londra. Viaggia alla volta della Francia e guidando una vettura noleggiata si distrae finendo per investire una locandiera: Fanny Chenal (Marion Cotillard). Controlla il possedimento appena ereditato e organizza il veloce rientro nella City. Ma per una disattenzione cade nella piscina svuotata e Fanny, che è la prima ad accorgersene, approfitta della situazione per vendicarsi riempiendo la vasca.

Solo con difficoltà Max riesce ad uscire dalla piscina, peccato che a quel punto il ritorno a casa è saltato. Nei giorni seguenti il broker comincia ad assaporare il dolce ritmo della vita in Provenza. Si presenta però alla tenuta una ragazza americana, Christie Roberts (Abbie Cornish), che dice di essere la figlia illegittima di suo zio. Max ascolta Christie, all’inizio infastidito, poi nella sua mente comincia a farsi strada un’idea…. Lentamente, i valori che zio Henry aveva provato ad inculcargli durante gli anni della sua giovinezza vissuta alla Chateau La Siroque, tornano ad affiorare nei suoi ricordi.

Max incontra nuovamente Fanny e stavolta le cose cambiano: i due si innamorano e passano una notte insieme. Il banchiere deve tornare a casa ma ormai il suo cuore è in Provenza. Max durante il viaggio riflette sulla sua vita e decide di lasciare il lavoro. Si precipita di nuovo in Francia, dona la tenuta a Christie e dichiara il suo amore a Fanny.