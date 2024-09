Anticipazioni Uomini e Donne 16-20 settembre 2024: Ida in studio parla con Maria

Finalmente sono uscite le anticipazioni di Uomini e Donne e in questo caso parliamo delle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 settembre 2024 su Canale 5. Secondo le prime indiscrezioni rilasciate da Lorenzo Pugnaloni, che si occupa di raccontare in anticipo cos’è successo in puntata, pare che si inizierà dal rientro di Ida Platano, che come sappiamo non sarà la prossima tronista. La dama racconterà a Maria De Filippi di aver finalmente messo una pietra sopra a Mario Cusitore, ex corteggiatore che lo scorso anno l’ha presa in giro di fronte a tutti.

Per chi non avesse seguito le puntate, il conduttore radiofonico napoletano frequentava un’altra donna mentre parallelamente portava avanti il percorso con Ida Platano a Uomini e Donne, dichiarandosi addirittura innamorato. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, non ci sarà un confronto tra i due. Entrerà poi la nuova tronista Martina De Ioannon, che dopo il percorso a Temptation Island con l’ex fidanzato Raul Dumitras, è stata scelta per sedersi sulla sedia rossa della nuova stagione. Dalle anticipazioni si scopre però che Martina scarterà tutti i ragazzi scesi per lei, dicendo che nessuno l’ha colpita profondamente.

Ida Platano non ne vuole più sapere di Mario: anticipazioni Uomini e Donne dal 16 al 20 settembre 2024

Il focus della puntata sarà su Ida Platano, che racconterà come è stato il suo trono nella scorsa edizione. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la dama racconterà di non voler più pensare a quella frequentazione e dichiarerà di non essere più interessata a Mario Cusitore. Oltretutto rifiuterà l’invito di Maria De Filippi di rimanere all’interno del programma, raccontando di volersi dedicare solo alla famiglia e a suo figlio.

In studio si vedrà anche la crisi di Martina De Ioannon, che non sarà affatto contenta dei suoi corteggiatori. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che l’ex fidanzata di Raul a Temptation Island li caccerà tutti, dato che nessuno di loro l’ha colpita davvero. La tronista, intanto, continua a non convincere il pubblico, che non la vede sincera dopo quanto successo nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Come sarà il suo percorso a Uomini e Donne? Di certo le premesse non fanno ben sperare.

