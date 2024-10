Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 ottobre 2024: il ritorno di un cavaliere

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, si apre con il ritorno in studio di Alessio Pili Stella. Nessuna presentazione al centro dello studio per lui la cui presenza sarà notata da Tina Cipollari. “E’ tornato single”, il commento secco di Maria De Filippi che cerca di evitare la discussione su Claudia Lenti, ex fidanzata di Alessio nonché ex dama del trono over. Alessio e Claudia si erano conosciuti nella scorsa stagione di Uomini e Donne e, dopo vari alti e bassi, avevano deciso di vivere la storia lontano dallo studio.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele come avevano confermato entrambi tornando in studio come ospiti. Poi, la notizia della rottura di cui Alessio, però, evita di parlare.

Gemma Galgani chiude con Raffaele: poi il ritorno di Valerio

Grande protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne è indubbiamente Gemma Galgani che, al centro dello studio, si confronta prima con Raffaele e poi con Valerio. Dopo un riepilogo delle puntate precedenti, Gemma decide di eliminare Raffaele perché non prova un vero interesse ed è sicura di non interessargli davvero. Maria De Filippi, così, annuncia il ritorno in studio di Valerio.

“Lui mi ha contattata ripetutamente”, afferma Gemma mentre Valerio dichiara di provare una forte attrazione nei suoi confronti. Nonostante i rifiuti di Gemma, Valerio ha insistito riuscendo a convincere Gemma a dargli una seconda possibilità.

Mario Cusitore: conoscenza con Morena e Margherita

Spazio, poi, a Mario Cusitore che, chiuso il capitolo Ida Platano, sta conoscendo due dame del parterre, Morena e Margherita. “Lui ha un atteggiamento da abile seduttore”, afferma Morena. Margherita, da parte sua, spiega di aver trascorso una piacevole e divertente serata con Mario che, però, si lamenta dell’atteggiamento delle dame che cambierebbero dopo essere uscite. Margherita, inoltre, afferma di aver sentito anche Diego Tavani con cui, però, non è scattato nulla.

Infine, in studio, come ospiti e freschi di nozze, tornano Andrea Dal Corso e Teresa Langella per raccontare il loro amore e i dettagli del matrimonio da favola che rappresenta il coronamento di un amore grande e importante.