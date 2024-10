Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 ottobre 2024: cosa accadrà oggi

Dopo le due puntate dedicate alle coppie di Temptation Island 2024 settembre che, a distanza di un mese e mezzo dalla fine dell’avventura nel villaggio dell’amore si sono ritrovate nello studio del dating show di canale 5, oggi venerdì 25 ottobre, torna il classico appuntamento con Uomini e Donne. Ritroveremo, così, Gianni Sperti e Tina Cipollari pronti a commentare le vicende sentimentali dei protagonisti. Al centro dello studio, oggi, si accomoderanno sia i tronisti che le dame e i cavalieri del parterre del trono over. Non mancheranno emozioni, polemiche, ma ci saranno anche nuovi arrivi.

Quella in onda oggi è l’ultima parte della registrazione dello scorso 7 ottobre durante la quale la conoscenza tra Mario Cusitore e Morena è giunta al termine. Chi saranno, dunque, i protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne?

Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino al centro dello studio

Si torna a parlare di trono classico nella puntata odierna di Uomini e Donne. Se Alessio e Michele resteranno sui loro troni, al centro dello studio si accomoderanno Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. La prima che ha avuto anche un duro scontro con Ciro è uscita in esterna con Mattia che le ha anche regalato una felpa.

Continua, inoltre, la conoscenza tra Francesca a Paolo, il corteggiatore che aveva prima eliminato e poi fatto richiamare e con cui ha già fatto un’altra esterna. In quella in onda oggi, i due si concedono una cena ad un ristorante napoletano a Roma e durante il tempo trascorso insieme si divertono molto.

Barbara De Santi, Marcello Messina e Aurora Tropea protagonisti a Uomini e Donne

Spazio, poi, al trono over con Barbara De Santi che sta continuando ad uscire con Gabriele, il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Nuovo cavaliere anche per Aurora Tropea: il primo incontro arriverà proprio oggi ma non porterà a nulla perché la dama deciderà di mandarlo via e di non conoscerlo.

Procede a gonfie vele, invece, la conoscenza tra Marcello Messina e Giada che, nelle scorse settimane è uscita anche con Andrea. Con Marcello, tuttavia, è già uscita tre volte e, al centro dello studio, conferma di stare bene insieme al cavaliere e di voler portare avanti la frequentazione.