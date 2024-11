Uomini e Donne: anticipazioni e diretta del 28 novembre 2024

La puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 28 novembre 2024, sarà imperdibile e caratterizzata da una serie di segnalazioni bomba su Alessio Pecorelli. Il dating show di Canale5 che andrà in onda come sempre a partire dalle 14.45 sarà incentrato sul Trono Classico e protagonisti assoluti saranno il tronista romano e il tronista napoletano Michele Longobardi. Non è chiaro, invece, se ci sarà spazio anche per il parterre di dame e cavalieri.

Nella puntata di ieri del dating show, invece, il tema centrale è stato il Trono Over e soprattutto la conoscenza di Gemma Galgani con il suo cavaliere Fabio Cannone che procede a gonfie vele. La frequentazione tra i due va avanti da settimana ed è stata contraddistinta da sintonia e complicità ma non si sono mai spinti altri i semplici baci a stampo. Ieri, invece, c’è stato il colpo di scena. La dama torinese e il suo cavaliere si sono accomodati al centro dello studio per svelare gli ultimi dettagli della loro conoscenza e finalmente è arrivato il bacio passionale tra Gemma e Fabio.

Alessio Pecorelli al centro di segnalazioni bomba: beccato con un’altra ragazza

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, giovedì 28 novembre 2024, invece, si scopre che grande risalto avrà il Trono Classico e che Alessio Pecorelli sarà al centro di clamorose segnalazioni. Andando con ordine il ristoratore in queste settimana nel dating show condotto da Maria De Filippi ha concentrato la sua conoscenza sulle corteggiatrici Amal e Jenny ed ultimamente sono scese per corteggiarlo anche due nuove ragazze Serena e Giorgia.

Dopo l’esterna con Serena e quella con Giorgia, con le quali c’è stato un bacio, tuttavia oggi a Uomini e Donne Alessio finirà sotto i riflettori pare secondo moltissime segnalazioni giunte alla redazione è stato avvistato in un locale con una ragazza estranea al programma. Pare, infatti, che ci sia una frequentazione del 31enne con una ragazza fuori dal programma fatto ovviamente che se vero sarebbe contrario alle regole del programma. Tali segnalazioni faranno infuriare le corteggiatrici, soprattutto Jenny, che chiederanno spiegazioni, lui cercherà di difendersi.

Michele Longobardi: torna a corteggiarlo Amal ma lui bacia Mary

Le segnalazioni su Alessio Pecorelli causeranno un vero e proprio terremoto che porterà nelle prossime puntate di Uomini e Donne all’addio del tronista che verrà invitato da Maria De Filippi ad abbandonare il trono. Le anticipazioni Uomini e Donne, infine, svelano che anche per il tronista Michele Longobardi sarà tempo di scelte importanti. Nelle scorse puntate il giovane aveva chiesto ad Amal più dimostrazioni perché stanco ed esasperato dagli atteggiamenti della corteggiatrice.

Amal, però, aveva preferito autoeliminarsi e lasciare lo studio. Nella puntata di oggi, invece, Michele è andato a riprenderla, ha voluto parlare con lei. E oggi la corteggiatrice, nonostante le discussioni, tornerà nel programma. Ci sarà un confronto ma verrà mostrata l’esterna di Michele Longobardi con la corteggiatrice Mary con la quale scoccherà il bacio. Le puntate di Uomini e Donne possono essere seguite in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono disponibili clip esclusive e interviste.