Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre 2024: Gemma trova l’amore con Fabio?

Continuano ogni settimana le registrazioni di Uomini e Donne, e anche lunedì 14 ottobre 2024 le luci dello studio di Maria De Filippi si sono accese per le riprese di una nuova puntata di Canale 5. Come sappiamo, quello che succede durante la registrazione verrà poi trasmesso in seguito in puntata. Ancora una volta è stato Lorenzo Pugnaloni a darci le anticipazioni di Uomini e Donne, raccontando cos’è successo e svelando qualche chicca su Gemma Galgani e su Mario Cusitore, ancora una volta protagonisti della puntata.

Partiamo subito con le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne, scoprendo cos’è successo durante la giornata di lunedì 14 ottobre 2024. Si è partiti con il Trono Over con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama è uscita con il cavaliere Fabio, arrivato da poco in studio e con un passato davvero interessante: ha vissuto per 40 anni in Canada e ha compiuto da poco 65 anni. Come finirà tra di loro? Riuscirà Fabio a conquistare il cuore di Gemma? Secondo le anticipazioni la dama torinese si dirà felicissima di frequentarlo. Nessuna notizia invece per il corteggiatore Valerio, che pare non essere più rientrato in puntata come successo invece le scorse volte.

Uomini e Donne, registrazione di lunedì 14 ottobre 2024: Mario Cusitore e la dichiarazione choc su Margherita

Durante la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 14 ottobre 2024 si è passati poi a Mario Cusitore, che in questo periodo ha sconvolto il pubblico tra dichiarazioni intime sulla frequentazione con Maura, Morena e Margherita. La prima è stata eliminata dal cavaliere napoletano, mentre con le altre due Mario ha dichiarato di avere avuto un’intimità. Per la precisione, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne date da Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un colpo di scena che riguarda proprio Cusitore: il cavaliere racconterà di essere stato a letto con Margherita fino alle 8 del mattino.

Si passerà poi a Barbara, che secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 14 ottobre 2024, deciderà di interrompere la frequentazione con un uomo al quale aveva dato una possibilità. Come al solito Uomini e Donne ci aspetta su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45, mentre per vederlo in streaming o recuperare le puntate basta collegarsi su Mediaset Infinity in modo da rivedere i passaggi più importanti delle puntate.