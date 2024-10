Tutto su Valerio e il rapporto con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Valerio, il 61enne napoletano che gestisce un B&B in Sardegna dove trascorre sei mesi all’anno, si è messo in mostra nello studio di Uomini e Donne corteggiando Gemma Galgani. Il cavaliere ha inizialmente conquistato le attenzioni della dama che, però, dopo un solo appuntamento, aveva deciso di chiudere salvo cambiare idea di fronte alla sua insistenza. Nelle puntata trasmessa l’11 ottobre 2024, tuttavia, tra Gemma e Valerio qualcosa si è rotto. Dopo aver scoperto della presenza di un’amica nella vita di Valerio con cui il cavaliere le ha anche acquistato un completo intimo, Gemma non solo ha rifiutato il regalo, ma si è scagliata contro il suo pretendente.

Di fronte al rifiuto di Valerio di mostrare il telefono a Gianni Sperti per scoprire la verità, la dama ha avuto una reazione furiosa al punto da colpirlo con uno schiaffo. Dopo aver lasciato lo studio, Valerio è rientrato provando a farsi perdonare dalla dama ma nella puntata in onda oggi, lunedì 14 ottobre 2024, c’è stato un nuovo colpo di scena.

Valerio: la fine della storia con Gemma Galgani e la conoscenza con Giorgio Manetti

Al centro dello studio, dopo essere uscito nuovamente con Gemma Galgani per provare a ritrovare la complicità dopo la segnalazione e lo schiaffo, Valerio spiega di aver ripensato all’accaduto e di essere giunto alla conclusione di non volere una donna come Gemma al suo fianco. Secondo Valerio, lo schiaffo ha mostrato un nuovo lato caratteriale di Gemma che, a suo dire, sarebbe poco elegante.

Le dichiarazioni del cavaliere scatenano una dura reazione in studio. Contro Valerio, infatti, si scagliano Diego Tavani e Marcello Messina, ma soprattutto Gianni Sperti il quale svela di aver saputo di una sua conoscenza con Giorgio Manetti. Valerio ammette di conoscerlo ma non di avere con lui un rapporto di amicizia. Poi lascia lo studio.

