Sta facendo non poco discutere il rapporto tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, la loro storia d’amore è nata circa sette mesi fa a Uomini e Donne, nei giorni scorsi però si sarebbero detti addio. I due dopo la rottura sono stati pizzicati insieme a Napoli, sul suo profilo Instagram Deianira Marzano ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme alla stazione e in molti hanno pensato che la loro sia solo un modo per fare hype. Ad annunciare la fine della loro relazione era stata l’ex corteggiatrice dicendo che dopo alcuni episodi non stanno più insieme.

Raffaella Scuotto ai suoi seguaci aveva anche detto che si tratta di un momento delicato per loro ma ha precisato che sta bene ed è serena. Dopo che i due sono stati visti insieme in molti li hanno accusati di aver solo finto di essersi lasciati per catturare l’attenzione del gossip. Nelle scorse ore Brando Ephrikian ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram per smentire le voci che stanno circolando dicendo che non si tratta affatto di una questione di hype. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito che è un momento delicato, ha preferito però non rivelare altri dettagli e ha fatto sapere ai suoi follower che da ora in poi manterranno il più stretto riserbo in merito a ciò che succederà tra lui e l’ex corteggiatrice.

C’è stato un riavvicinamento tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto dopo la rottura? Anche lei replica alle accuse

In molti sui social continuano a pensare che la rottura tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non sia reale, ma solo una strategia per aumentare la loro visibilità. Anche l’ex corteggiatrice ci ha tenuto a smentire queste accuse dicendo che la loro intenzione fosse stata quella di fare hype si sarebbero comportati in maniera più furba strategica e non si sarebbero fatti vedere insieme in luoghi affollati come la stazione o il ristorante.

Prima dell’annuncio della rottura sono uscite alcune segnalazioni sull’ex tronista e le sue presunte uscite con altre donne, lui però ha smentito dicendo che si tratta di segnalazioni basate sul nulla. Al momento non è chiaro se Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto stiano provando a riconciliarsi dopo la fine della loro relazione, entrambi hanno però fatto sapere che stanno vivendo un momento delicato. Ci sarà un ritorno di fiamma tra loro? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

