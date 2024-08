Mario Serpa è stato, insieme a Claudio Sona, il protagonista del primo trono gay di Uomini e Donne, andato in onda nel 2016. Lui era il corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5, uscito poi insieme al tronista dopo un percorso emozionante che ha conquistato tutto il pubblico. Claudio Sona ha infatti scelto lui invece di Francesco Zecchini, altro contendente del programma.

Amici, Giovanni Cricca torna a cantare dopo la crisi: “Stavo male”/ “Un viaggio in Africa mi ha cambiato”

Anche se all’inizio sembrava essere nata una favola meravigliosa, il risvolto è stato pressoché tragico: i due si sono lasciati in modo turbolento dopo pochi mesi, quando Mario Serpa aveva scoperto che Claudio frequentava ancora Juan Fran Sierra mentre era sul trono di Uomini e Donne. Da quel momento non c’è stato perdono, specialmente da parte di Mario e i due hanno continuato a lanciarsi pesanti frecciate per molti anni sui social. Claudio oggi è fidanzato da ben quattro anni con Nicolas Cornia, mentre Mario Serpa dopo la scottatura post Uomini e Donne pare essere ancora single, secondo le indiscrezioni dei social.

Costantino Vitagliano sulla malattia: “Ho perso 20 kg”/ “Con le chat prendevo un milione l'anno, e oggi..."

Uomini e Donne, Mario Serpa spera ancora di tornare con Claudio Sona? Il video su TikTok

C’è da dire, però, che Serpa costudisce gelosamente la sua vita amorosa, anche se in un video su TikTok ha scritto una frase che molti hanno interpretato come una frecciata all’ex: “Sono felice perché ho appena finito di tr*bare”. Un commento che senza dubbio ha suscitato le risate dei suoi follower ma anche una certa curiosità su chi si tratti. Mario Serpa ha così risposto nei commenti che si è trattato di “una toccata e fuga” con un ragazzo che lavora in banca.

Per non farci mancare i dati statistici – che dimostrano ancora una volta l’intento della stoccata – Mario Serpa ha anche voluto condividere i dettagli di quel video, mostrando i Paesi in cui è stato riprodotto. Ebbene, si è scoperto che il 96% degli utenti lo ha visualizzato dall’Italia, mentre lo 0,1 dall’Albania, luogo dove ad oggi si trovano Claudio Sona insieme al suo Nicolas. Mario ha poi ripubblicato il video scrivendo: “Il mio ex sta facendo le vacanze in Albania con il suo fidanzato”, dimostrando che ormai anche a distanza di anni l’ex tronista gli guarda i social.

Aurora Baruto e Aka 7even si sono fidanzati?/ Lei era dietro le quinte mentre lui si esibiva: è amore?