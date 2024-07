Mario Verona e Milena Parisi di Uomini e Donne perché si sono lasciati? Parla lui

Il Trono Over di Uomini e Donne 2024 ha visto nascere due coppie che hanno catturato l’affetto e l’attenzione del pubblico: Asmaa Faresb e Cristiano Lo Zupone e Milena Parisi e Mario Verona. I primi due proseguono la loro relazione tra alti e bassi ed hanno superato un recente momento di crisi, Milena e Mario, invece, nelle scorse settimane hanno avuto una battuta d’arresto. Il loro weekend insieme non è andato come sperato ed i due si sono allontanati, ma come sono adesso i loro rapporti? Mario Verona e Milena Parisi si sono lasciati definitivamente o si stanno cercando di riprovarci?

A questo domanda ha risposto il cavaliere di Uomini e Donne in un’intervista concessa a Il Vicolo delle News, Mario Verona ha ammesso che con Milena Parisi si sono lasciati e si è spinto oltre rivelando anche perché è finita: “Non ci siamo più rivisti un po’ per la lontananza, un po’ perché la conoscenza si è interrotta. Sono stato da lei a metà maggio ed abbiamo avuto una piccola discussione e ci siamo resi conto che ci sono delle divergenze ci allontanano”. La loro conoscenza era già stata altalenante durante il programma ed anche fuori dalle telecamere, nonostante l’affetto che li univa, non sono riusciti a trovare un punto di incontro.

Uomini e Donne, Mario Verona confessa: “Ritornare nel programma? Può accadere di tutto nella vita”

Adesso che è single ed ha chiuso la sua relazione con Milena Parisi, Mario Verona tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne a settembre? L’ex cavaliere non si è sbilanciato: “Non sono uno che programma le cose, manca ancora un mese e mezzo e può accadere di tutto nella vita. Se avessi un colpo di fulmine fuori non tornerei. Poi non dipende solo da me. La redazione è formata da persone fantastiche e dipende anche da loro, quindi non saprei come rispondere oggi”.

Mentre invece alla domanda se c’è qualche altra dama di Uomini e Donne che ha catturato la sua attenzione ha ammesso sinceramente: “Al momento no. Su due piedi non mi viene in mente nessuno. Ci sono tantissime belle ragazze. Più volte ho mostrato la mia simpatia per Cristina. Ma ad oggi non ho questo pensiero di iniziare una frequentazione…poi mai dire mai…vedremo”. In molti tuttavia auspicano un suo ritorno tra le fila dei cavalieri nel dating show di Maria De Filippi a settembre.