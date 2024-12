Uomini e Donne: ecco perché non va in onda oggi 23 dicembre 2024

Uomini e Donne, oggi 23 dicembre 2024, non va in onda. L’appuntamento con il dating show di canale 5 che va in onda ogni giorno, alle 14.45, salta per l’inizio della pausa natalizia. Come ogni anno, i programmi di Maria De Filippi si fermano per tutto il periodo natalizio lasciando spazio ai classici film di Natale e alla soap opera turca My home my destiny. A partire dalle 14.20, nella giornata di oggi, canale 5 trasmette il film La magia del Natale per poi lasciare spazio al daytime del Grande fratello 2024 e alle nuove puntate della soap opera turca “My home my destiny”.

Un brutto colpo per gli amanti di Uomini e Donne che dovranno rinunciare a seguire le avventure dei protagonisti del trono over e del trono classico fino all’inizio del nuovo anno. L’appuntamento con Uomini e donne, infatti, è fissato al 7 gennaio 2025.

Uomini e Donne: cosa accadrà nelle puntate di gennaio 2025

Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda a gennaio 2025 sono assolutamente imperdibili. Per Gemma Galgani, arriveranno le scuse di Fabio Cannone che proverà a salvare almeno il rapporto d’amicizia ma sarà il trono classico a regalare maggiori colpi di scena. Martina De Ioannon sarà sempre più confusa tra Gianmarco e Ciro, i due corteggiatori tra cui farà la fatidica scelta. Per Francesca Sorrentino, invece, è ancora tutto in alto mare dopo la richiesta di nuovi corteggiatori e la scelta dei vecchi pretendenti di lasciare il programma.

A gennaio, però, gli occhi del pubblico saranno puntati soprattutto su Michele Longobardi che lascerà la trasmissione dopo la scoperta di alcuni suoi movimenti social. Nel corso delle puntate, infatti, si scoprirà che Michele chattava sui social con le ragazze utilizzando dei profili fake. Smascherato in studio, lascerà definitivamente la trasmissione.