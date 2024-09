Uomini e Donne è iniziato col botto! Siamo solo alla seconda puntata e il pubblico si sta già chiedendo quando saranno le prossime registrazioni. Ma facciamo un breve riepilogo di quello che è successo fino ad ora per poi passare alle date e ai nostri pronostici sulle riprese successive. Nella prima puntata, dopo il consueto saluto di Tina Cipollari al pubblico di Uomini e Donne, non sono mancati i litigi e battibecchi, in particolare tra Mario Cusitore e Armando Incarnato. I due napoletani, proprio non si sopportano, specialmente dopo quanto successo con Ida Platano lo scorso anno. Armando sostiene che il radiofonico l’abbia presa in giro tutto il tempo, mentre Mario non accetta di passare come traditore, ribadendo di avere omesso la verità per il bene di tutti.

Una “bugia” che all’amico di Ida Platano non è piaciuta affatto, e che nella prima puntata lo ha portato a vuotare finalmente il sacco dopo un anno di silenzio. Davanti a Maria De Filippi si è seduta anche Gemma al centro studio, con la sua solita aria sognante pronta per una nuova stagione all’insegna dell’amore. Seduti accanto a lei, Giuseppe e Valerio, che si mostrano interessati a conoscerla. Volano i complimenti e Gemma Galgani sceglie di proseguire la conoscenza con il secondo, proprietario di un Bed & Breakfast in Sardegna. Quest’ultimo le ha anche portato in dono un corallo, che simboleggia il mare.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, e soprattutto, quando saranno le nuove registrazioni? Secondo le prime indiscrezioni, le riprese saranno il 27 e il 28 settembre 2024, e come sempre partono le ipotesi su cosa accadrà. I fan del programma, forse increduli dell’assenza di Ida Platano, continuano a sperare di vederla di nuovo seduta accanto a Gemma in cerca dell’amore. Per questo motivo, le voci corrono su un suo possibile ritorno nel dating show, nonostante la dama abbia detto chiaramente di non essere pronta ed emotivamente disponibile per conoscere un altro cavaliere dopo la scottatura con Mario Cusitore.

Tra le ipotesi per la prossima registrazione di Uomini e Donne anche il continuum della conoscenza di Aurora Tropea con un nuovo cavaliere venuto appositamente per lei. Per la dama non è stato un inizio di stagione semplice, dato che nella prima puntata ha visto scendere le scale Armando Incarnato, che si è subito seduto tra i “colleghi” del parterre maschile. Insieme a lui tanti volti nuovi, che hanno subito catturato l’attenzione di Tina Cipollari, la quale ha fatto alzare in piedi uno ad uno i cavalieri di Uomini e Donne chiedendo informazioni sul loro lavoro.