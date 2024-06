Uomini e Donne: ritorno di Ida Platano e divisione Over-Classico/ Le prime novità della prossima stagione

Uomini e Donne, torna Ida Platano nella prossima edizione?

Uomini e Donne è in pausa estiva da qualche settimana ma già corrono le prime indiscrezioni sulla prossima stagione. Non sono mancati colpi di scena nell’ultima edizione, come il trono di Ida Platano e il triste finale che l’ha poi vista protagonista. L’ex dama del trono Over ha lasciato senza arrivare alla scelta, a causa di un percorso ricco di polemiche e bugie. C’è allora chi si chiede se sarà possibile rivederla in studio, nel suo ruolo di dama del trono Over.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, non è da escludere che Ida Platano faccia il suo ritorno nel parterre a settembre. L’ex tronista ha tutta l’estate per sbollire la forte delusione avuta da Mario Cusitore e potrebbe decidere di rimettersi in gioco, ancora una volta, nello studio di Canale 5.

Uomini e Donne, le prime novità della prossima edizione

Altra domanda che circola sul web sulla prossima edizione di Uomini e Donne è se si tornerà alla formula mista Over e Classico oppure si tornerà alla distinzione in due format diversi. Stando alle indiscrezioni, non ci saranno cambiamenti rispetto all’ultima edizione, quindi tronisti e parterre torneranno a coesistere in studio. Confermatissimi, inoltre, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, anche se nelle ultime settimane si continua a parlare della possibilità di vederli cambiare seduta per accomodarsi ai troni. Un’indiscrezione che non è la prima volta che circola e che, al momento, non trova alcuna conferma. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire chi potrebbero essere i nuovi tronisti: ricordiamo infatti che a fine agosto ci saranno già le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne.











