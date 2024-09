La puntata odierna di Domenica In ha lasciato spazio ad una donna che, suo malgrado, si è ritrovata ad essere protagonista – seppur di riflesso – delle ultime notizie di cronaca. Stiamo parlando di Valeria Bartolucci, moglie di Luis Dassilva accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. La donna lungo il corso dell’intervista ha fatto fatica a nascondere le lacrime, il dolore: “Mi commuove pensare a chi eravamo, chi siamo stati, e forse per ciò che non saremo più…”. Inizia così dopo aver visto le immagini riassuntive della vicenda, prima di addentrarsi nel merito del rapporto con il marito e del ‘caso’ in questione.

Riccardo Cocciante a Domenica In: “La musica mi ha cambiato la vita”/ “Nessuno voleva ‘Bella senz’anima’...”

“Se è per il delitto o se penso che l’amore non può tornare in più in seguito al tradimento? Sicuramente non per la vicenda giudiziaria, anzi; per questo sarò sempre al suo fianco e per me resta innocente”. Queste le parole di Valeria Bartolucci che, allo stesso tempo, si è detta quasi sicura di non poter più pensare al sentimento per suo marito Luis Dassilva allo stesso modo a causa dei tradimenti: “Dal punto di vista privato è invece difficile: per quanto amore puoi avere alcune cose sono difficili da superare, rischiano di inquinare qualsiasi sentimento”.

Renzo Arbore a Domenica In: “Papà non voleva che facessi il disc jockey”/ “Mai tradita la Rai, sono l’unico…”

Valeria Bartolucci: “Tra mio marito Luis Dassilva e Manuela Bianchi potrebbe esserci stata una storia d’amore…”

Entrando nel merito del rapporto tra suo marito Luis Dassilva e Manuela Bianchi, sembrano pochi i dubbi nel cuore e nella mente di Valeria Bartolucci. “Con Manuela potrebbe essere stata una storia d’amore, non un passatempo come lui sostiene. Io ho sempre avuto dubbi nonostante lui avesse parlato della mancanza di coinvolgimento emotivo; secondo me è stata una storia d’amore…”. La donna ha poi spiegato a Mara Venier: “Quando mi hanno mostrato le fotografie ho visto due persone con un forte legame emotivo, Luis aveva un’espressione che aveva anche quando ci siamo conosciuti e che negli ultimi anni della nostra vita io non ho più visto, lo sguardo di una persona felice”.

David, chi è il figlio di Riccardo Cocciante/ L'amore per la fidanzata Amanda Schram

Proseguendo nell’intervista a Domenica In, Valeria Bartolucci è tornata indietro nel tempo raccontando la genesi del suo rapporto con il marito Luis Dassilva, accusato per l’omicidio di Pierina Paganelli. “Ci siamo conosciuti al mare, ero con un’amica e lui con amici. Uno scambio di sguardi abbastanza intenso che ha fatto capire a lui il mio interesse e quindi alla fine mi ha cercata sui social. Ci siamo scritti, io all’inizio ero un po’ restia sia per l’età che per la storia da cui uscivo, molto dolorosa…”. La moglie di Luis Dassilva ha poi aggiunto: “Alla fine ho ceduto perchè anche io provavo dei sentimenti per lui; ci siamo frequentati per un anno come semplici amici, poi mi ha conquistato la dolcezza e soprattutto il fatto di essere una roccia, un punto fermo”.