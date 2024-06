Geolier, dedica all’ex fidanzata Valeria D’Agostino durante il concerto/ “Gli amori non finiscono mai”

Geolier dedica il brano Si stat’ tu all’ex Valeria D’Agostino: “Persona essenziale“

Geolier ha conquistato la sua Napoli con un trittico di concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, nelle serate del 21, 22 e 23 giugno scorsi. Tre date emozionanti di fronte ad un pubblico che ha intonato a squarciagola le sue canzoni, in uno show che ha visto anche numerosi cantanti ospiti sul palco. Fra le grandi emozioni c’è stato anche un pensiero speciale che Geolier ha rivolto all’ex fidanzata Valeria D’Agostino, nel corso della prima data: a lei ha infatti dedicato il brano Si stat’ tu, presente in scaletta.

“Il prossimo pezzo l’ho dedicato a una persona molto importante, essenziale nella mia vita artistica e personale“, ha rivelato il rapper napoletano, presentando al pubblico il prossimo brano in scaletta e aggiungendo una dedica al miele alla ex: “A Napoli si dice ‘È a femmena ca t fa omm’. Un amore che purtroppo è finito, ma gli amori non finiscono mai. Amore è amore, sempre. Dedicatelo alla persona che amate, come ho fatto io“.

Geolier e l’ex fidanzata Valeria D’Agostino insieme dopo il concerto: il video virale

Geolier ha così dedicato Si stat’ tu all’ex fidanzata Valeria D’Agostino, pochi giorni dopo aver annunciato ufficialmente la fine della loro storia d’amore in un’intervista rilasciata a Esse Magazine: “L’amore è sempre stato presente nella mia vita, ma al di là della mia ragazza, anche amici, mamma, papà. Il disco è molto molto d’amore, perché è stato quello che ho vissuto, come la rottura”.

Ma c’è un filo che continua ad unire Geolier e l’ex fidanzata Valeria D’Agostino, nonostante la rottura. Dopo il concerto, infatti, i due si sarebbero rivisti come mostra un video presto diventato virale su TikTok. Lei sorridente, lui con uno sguardo decisamente più ombroso e malinconico in volto, i due si sono ritrovati l’uno al fianco dell’altra mentre posano per una fotografia e i fan si sono subito divisi: chi è convinto che siano ritornati insieme e chi invece sostiene che, nonostante un amore naufragato, siano semplicemente rimasti in buoni rapporti.

