L’ultima ospite della seconda serata di Belve nello studio di Rai 2 ‘abitato’ da Francesca Fagnani è stata l’attrice Valeria Golino che si è sottoposta alla classica intervista della conduttrice che prende il via dalle dichiarazioni più ‘scottanti’ di ognuno dei suoi sempre numerosi e famosi ospiti: partendo dalla sua infanzia, l’attrice confessa di non essere stata una bambina “felice, ho avuto periodi molto diversi tra loro, alcuni malinconici, poi sono stata anche un bambina malata con numerose operazioni alle spalle”.

Ma dopo quella difficile parentesi dovuta in larga parte alla scogliosi – racconta ancora Valeria Golino – “sono rinata e ho iniziato a fare la modelle e l’attrice, ma ho anche abbandonato la scuola e un po’ mi dispiace” sottolineando che “con il senno di poi ho fatto una sciocchezza perché mi mancava solamente l’ultimo anno e avrei potuto farlo senza problemi”; mentre riflettendo sul successo Valeria Golino non fatica a dire che “in giovinezza diedi per scontato che le cose fossero facili e davo tutto per scontato” accogliendo quasi senza stupore il successo internazionale con ‘Rain Man’.

Una parte – continua a spiegare Valeria Golino a Belve – che la portò a recitare fianco a fianco con Tom Cruise, che sostiene essere “una persona stupenda” raccontando di non essere riuscita a mantenere una vera e propria amicizia, pur avendo conservato “dei rapporti amichevoli” tanto che lui – spiega – starebbe provando ad organizzare un incontro a distanza di tanti anni; ma tornando ancora una volta indietro non manca neppure una citazione alla regista Lina Wertmüller ricordando che “me ne ha dette di tutti i colori, era molto tosta ma all’epoca si poteva fare” e confessando che “aveva anche ragione perché ero un po’ cagna, era il mio primo film e non sapevo quello che facevo, ero solo bellina“.

Valeria Golino a Belve: “Nella mia vita ho tradito tante volte, ma solo quando era necessario”

Lasciandosi alle spalle la carriera, un riferimento per Valeria Golino non può che andare anche al tema amoroso, confessando di non sapere cosa trovino gli uomini nella sua persona e precisando che “ho avuto lunghe storie d’amore, ma pochissimi uomini” dicendosi attratta da persone che hanno “un eleganza particolare, ma anche qualcosa di pericoloso che viene da più lontano” purché sia “un uomo pericoloso, che mi proteggerebbe”; e mentre sull’oggi si dice “innamorata” del suo Fabio Palombi, parlando di Riccardo Scamarcio, l’attrice confessa di aver pensato che “fosse l’uomo della mia vita, mi ero sentita veramente a casa e nel posto giusto e quando è successo tutto improvvisamente è stato un po’ uno choc“. “Io ho tradito – spiega ancora Valeria Golino a Belve – solo quando era necessario, non ho l’abitudine al tradimento e pur avendolo fatto più di una volta, l’ho fatto solo alla fine delle relazioni per avere la spinta a lasciare”.

Superato il tema dell’amore, parlando del suo passato da giovanissima attrice, Valeria Golino racconta di aver “provato tante droghe nella vita, non le droghe pericolose e non ho mai avuto dipendenze” rivendicandosi “molto attenta pur avendo frequentato questi ambienti fin da ragazzina” evitando di “provarne una più di due volte”; mentre entrando nel merito del discorso precisa che dal conto suo “ci sono delle droghe psichedeliche interessanti per la loro capacità di aprirti la mente e ce ne sono altre che fanno solo schifo”, citando come esempio tra quelle positive “l’anestesia, che è una di quelle cose che per 20 secondi ti fa dire ‘Dio esiste'”.

Mentre ragionando sul momento più brutto della sua vita, Valeria Golino cita “quando ho perso mio padre e forse anche quando ho perso un figlio, sia fisicamente che spiritualmente”, raccontando che comunque ad oggi non rimpiange il desiderio della maternità pur avendolo avuto per parecchi anni perché oggi “non c’è più quel dolore e quella mancanza e non aver avuto figli mi forse anche dato un senso di libertà“.