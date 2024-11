Valeria Golino, le grandi delusioni in carriera: “Per Ghost ci rimasi molto male”

Valeria Golino, stimata attrice e regista, in carriera ha vissuto grandi momenti di gloria ma ci sono state, purtroppo, anche delle forti delusioni. L’artista, nei suoi anni negli Stati Uniti, ha fatto infatti provini per grandi film: iter molto lunghi che alla fine, purtroppo per l’attrice italiana ma con mamma greca, non sono andati benissimo, o meglio, non si sono conclusi come avrebbe voluto nonostante il percorso per questi provini sia andato piuttosto bene.

A raccontarlo è stata proprio lei, svelando: “Per “Pretty Woman” feci otto mesi di audizioni, rimasi io e Julia Roberts, aspettavamo in minigonna di recitare la stessa scena”. Non solo Pretty Woman, però: Valeria Golino ha svolto i provini di un altro storico film che ha fatto davvero la storia del cinema mondiale: Ghost. L’artista ha rivelato: “Dove davvero ci rimasi male è “Ghost”. Presero Demi Moore, che era perfetta”. Due grandi delusioni dal punto di vista professionali, soprattutto alla luce del fatto che i due film siano diventati poi storici.

Valeria Golino, delusioni ma anche tanti successi per l’attrice

La delusione per non essere stata presa per recitare come protagonista nei film iconici “Pretty Woman” e “Ghost”, ha lasciato spazio alla grande gioia per altri ruoli importanti che Valeria Golino ha ricoperto in carriera. L’attrice, infatti, ha recitato in film di gran successo anche in Italia, come ad esempio “Rain Man – L’uomo della pioggia”, “L’anno del terrore”, “Fuga da Los Angeles”, “Frida”, “L’uomo nero” e tanti altri ancora. Recitando invece nel film “Texas” del 2005, la Golino conobbe Riccardo Scamarcio, suo collega (più giovane di lei) e protagonista con lei nella pellicola: dopo quel film, i due hanno vissuto un amore folle e travolgente che è durato dodici anni ed è terminato solamente nel 2018.